Reacția lui Mojtaba vine la câteva luni după ce tatăl său a fost ucis în atacurile aeriene americano-israeliene din 28 februarie și la puțin timp după înmormântarea acestuia, la peste patru luni de la deces, transmite Agerpres.

„Promitem să răzbunăm sângele liderului martirizat și al tuturor martirilor acestor două războaie, vărsat de ucigașii criminali și fără onoare”, a scris Mojtaba Khamenei. El a dat asigurări că numele persoanelor vizate „figurează pe o listă”.

Primele declarații după funeraliile tatălui său

Textul, datat vineri, reprezintă primele declarații publice ale noului lider suprem după ceremoniile funerare organizate pentru tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, în ultimele zile. Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de decenii, a fost ucis în atacurile aeriene americano-israeliene lansate la sfârșitul lunii februarie, care au decimat o parte semnificativă a conducerii politice și militare a Iranului.

Contextul tensiunilor

Declarația lui Mojtaba Khamenei intervine într-un context de escaladare a tensiunilor dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de altă parte. Săptămâna aceasta, ostilitățile au fost reluate, iar președintele american Donald Trump a declarat vineri că a ordonat Pentagonului să bombardeze Iranul „la niveluri nemaivăzute vreodată” în cazul în care el va fi asasinat.

Ali Khamenei, „trădat” de camerele stradale

Israelul a piratat rețeaua extinsă de camere stradale din Teheran, pentru a urmări gărzile de corp ale liderului suprem iranian Ali Khamenei și ale altor înalți oficiali iranieni. Serviciile secrete aveau acces de ani de zile, iar la momentul când Ali Khamenei a fost ucis cu o rachetă în clădirea în care se afla, israelienii ii stabiliseră locația cu certitudine folosindu-se de traseul gărzilor sale de corp, a mașinilor cu care circula, filtrând volumul de date cu ajutorul inteligenței artificiale. Paradoxal, regimul de la Teheran folosise camerele tocmai pentru a urmări cetățenii și oponenții regimului.