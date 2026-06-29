Pentagonul caută soluții pentru dezvoltarea unor rachete mai ieftine și mai ușor de fabricat în masă, astfel încât stocurile să poată fi refăcute rapid în cazul unui conflict de amploare. În prezent, SUA produc aproximativ 600 de rachete Tomahawk pe an, fiecare având un cost de circa 2,6 milioane de dolari, iar înlocuirea muniției utilizate într-un război ar putea dura ani, notează FT.

„Arsenalul american se bazează aproape exclusiv pe sisteme de armament scumpe, sofisticate și dificil de produs”, a declarat Michael Horowitz, fost oficial al Pentagonului responsabil de inovarea în domeniul apărării. „Am intrat într-o nouă eră a războiului, iar acum Statele Unite trebuie să se adapteze.”

Mai multe companii americane din domeniul apărării dezvoltă modele noi de rachete concepute pentru producție accelerată, folosind componente comerciale disponibile pe piață. Reprezentanții industriei susțin că aceste sisteme pot fi fabricate în volume mult mai mari și la costuri semnificativ mai mici decât armamentul convențional.

Printre acestea se numără și Co-Aspire care a preluat stilul de lucru al restaurantelor fast food McDonald's pentru fabricarea rachetelor. Fiecare rachetă este proiectată astfel încât să poată fi asamblată urmând instrucțiuni simple, iar un tehnician fără experiență ar putea fi instruit să o monteze în aproximativ o lună, folosind doar unelte de bază.

Co-Aspire este una dintre numeroasele companii emergente din industria apărării și tehnologiei – alături de firme precum Anduril – care încearcă să accelereze ritmul inovării în domeniu. Compania dezvoltă două tipuri de rachete pentru Pentagon: primul model a fost finalizat în doar patru luni, iar al doilea ar urma să fie gata în cinci luni.

O altă companie, Castelion, înființată în urmă cu trei ani, a primit un contract pentru producerea a peste 12.000 de rachete hipersonice în următorii cinci ani. După ce fabrica sa din statul New Mexico va ajunge la capacitate maximă, compania estimează că va putea produce aproximativ 6.000 de rachete anual, la un cost de circa 400.000 de dolari fiecare. Castelion analizează deja posibilitatea construirii unor noi facilități de producție în alte locații.

În paralel, Pentagonul și-a majorat investițiile în rachete și drone. Forțele Aeriene americane solicită aproximativ 12 miliarde de dolari pentru achiziția a 28.000 de rachete în următorii cinci ani, iar un alt program prevede cumpărarea a 10.000 de rachete lansate de la sol în următorii trei ani.

Analiștii citați de Financial Times spun că războiul din Ucraina și recentele operațiuni împotriva Iranului au demonstrat că, într-un conflict de mare intensitate, capacitatea de producție și dimensiunea stocurilor devin la fel de importante ca performanțele tehnice ale armamentului. Simulările Pentagonului arătau încă înaintea conflictului cu Iranul că unele stocuri americane de muniții s-ar putea epuiza în doar câteva săptămâni în cazul unui război cu China.

Totuși, specialiștii avertizează că trecerea la arme mai ieftine presupune și compromisuri privind precizia și fiabilitatea acestora. În opinia lor, succesul noii strategii va depinde atât de investițiile Pentagonului în producția de masă, cât și de adaptarea cerințelor armatei la noile sisteme de armament.