Autorităţile chineze au prezentat aceste măsuri în parte drept o ripostă la o „listă neagră” cu întreprinderi chinezeşti publicată de către Departamentul american al Apărării.

Pentagonul a publicat - în urmă cu două săptămâni - o actualizare a unei liste cu zeci de entităţi considerate drept ”companii militare chinezeşti” care operează în mod direct sau indirect în Statele Unite.

El a adăugat giganţii chinezi Alibaba, al comerţului online, Baidu, al Internetului şi BYD al maşinilor electrice pe lista anterioară.

Ce măsuri a anunțat Beijingul

Ca represalii, China a anunţat luni că plasează zece întreprinderi americane pe lista organizaţiilor către care sunt interzise exporturile de produse cu dublu uz, civil şi militar.

”Este interzis oricărei organizaţii sau oricărui particular din orice ţară sau din orice regiune să transfere sau furnizeze acestor entităţi articole cu dublu uz provenind din China. Orice activitate de export în curs trebuie să înceteze imediat”, a anunţat Ministerul chinez al Comerţului într-un comunicat.

Între întreprinderile vizate se află AVEOX şi Red Cat.

Aceste măsuri au fost luate ca ”răspuns la actul inadmisibil al Guvernului american care constă în adăuga noi entităţi pe aşa-zisa «listă cu întreprinderi militare chineze», a anunţat într-un comunicat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerţului.

China a anunţat tot luni că le interzice administraţiilor publice chineze şi colectivităţilor locale să achiziţioneze produse ale 46 de întreprinderi americane prin licitaţii publice.

”Cumpărătorii nu sunt autorizaţi să cumpere produse fabricate” de către aceste întreprinderi, a anunţat într-un comunicat Ministerul chinez al Finanţelor.

Aceste interdicţii vizează mai multe entităţi ale Lockheed Martin şi Raytheon şi filialele spaţială, de apărare şi de securitate ale Boeing.