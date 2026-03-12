Război în Iran, ziua 13. Iranienii au început să incendieze petroliere; Moscova ajută cu arme Teheranul

În schimb, președintele Donald Trump a repetat în mai multe rânduri că războiul a fost câștigat de mult de trupele americane. Surse din serviciile secrete occidentale spun că Moscova ajută Iranul cu expertiză inclusiv privind tacticile conflictului cu drone, pe care îl exersează în Ucraina de peste 4 ani.

UPATE 07:32 SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul

Prima săptămână a războiului împotriva Iranului a costat Statele Unite peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă New York Times, notează AFP.

Potrivit ziarului, care citează surse anonime care au participat la briefingul ţinut marţi, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.

Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniţie în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depăşeşte cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.

Administraţia Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanşat pe 28 februarie împreună cu Israelul.

UPDATE 07:20 UPDATE 07:20 Un consilier al lui Khamenei afirmă că Trump este "Satana"

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump este "Satana", promiţând totodată că ţara sa va distruge Israelul, notează AFP.

"Trump este cel mai corupt şi mai stupid preşedinte american", a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, numindu-l "Satana întruchipată". "În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist", a adăugat el.

UPDATE 07:10 Petroliere ard în apropierea Irakului

Iranul a incendiat două petroliere în apele irakiene, intensificând atacurile asupra instalaţiilor petroliere şi de transport din Orientul Mijlociu şi avertizând că lumea ar trebui să se pregătească pentru un preţ al petrolului de 200 de dolari pe baril, contrazicând afirmaţia preşedintelui Donald Trump că SUA au câştigat deja războiul, transmite Reuters.





UPDATE 07:00 Surse ale serviciilor occidentale: Teheranul primește un sprijin important din partea Rusiei

Pe de altă parte, surse din cadrul serviciilor occidentale au declarat pentru CNN că Teheranul primește un sprijin important din partea Rusiei.

Nick Paton Walsh corespondent CNN: „Oficialii americani au declarat acum câteva zile că Rusia furniza doar informații generale pentru a ajuta la țintirea bazelor americane din regiune, dar un oficial al serviciilor de informații occidentale cu care am vorbit merge mai departe și spune că, deși această asistență generală s-a transformat în ceva ce consideră a fi mai îngrijorător, ei cred că Rusia oferă strategii de țintire Iranului pe baza experienței dobândite în Ucraina. Sursa respectivă și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la amenințarea crescută reprezentată de dronele maritime, chiar și de bărcile de pescuit cu tehnologie avansată, care ar putea fi folosite împotriva grupurilor de atac americane din acea regiune, pentru că se pare că Rusia este dornică să ofere Iranului asistență de ultimă oră”.