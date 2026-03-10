Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”

Totodată, Siria a raportat bombardamente pe teritoriul său și le pune pe seama grupării Hezbollah din Liban.

UPDATE 07:57 Casa Albă neagă că lui Trump i s-ar fi spus să pună capăt conflictului cu Iranul

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat informația publicată de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căreia președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan pentru a scoate țara din conflictul cu Iranul, pentru a evita pierderea sprijinului intern.

„Această poveste este plină de prostii provenite de la surse anonime care, vă pot garanta, nu se află în aceeași cameră cu președintele Trump”, a declarat Leavitt pentru publicație, după ce a fost rugată să comenteze. „Consilierii principali ai președintelui se concentrează 24 de ore din 24 pe asigurarea succesului operațiunii Epic Fury, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi determinat în ultimă instanță de comandantul suprem.”

În plus, Leavitt a insistat că „marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, potrivit Baha.

UPDATE 07:30 Preşedinţii turc şi iranian au discutat telefonic după interceptarea unei rachete în Turcia

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, i-a propus luni omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea unei echipe comune pentru a ancheta "presupusele atacuri cu rachete iraniene" împotriva Turciei, potrivit presei de la Teheran, notează AFP.

Iranul "este dispus să înfiinţeze o echipă comună pentru a examina acuzaţiile formulate de ţări şi regimuri ostile Iranului, pentru a clarifica neînţelegerea" din jurul acestor "presupuse atacuri cu rachete", a declarat preşedintele iranian, citat de media iraniene, după ce Turcia a anunţat mai devreme în cursul dimineţii că NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul său aerian. Pezeshkian a acuzat, de asemenea, Statele Unite şi Israelul că încearcă "să semene discordie" între Iran şi vecinii săi cu astfel de "acuzaţii".

UPDATE 07:20 Trump amenință Iranul cu lovituri „de douăzeci de ori mai puternice”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

UPDATE 07:15 Trei drone, doborâte în regiunea Kurdistan din Irak

Forţele coaliţiei din regiunea Kurdistan din Irak au doborât luni trei drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil, a declarat Serviciul de Combatere a Terorismului din Kurdistan, anunţă CNN.

Două drone au vizat consulatul Emiratelor Arabe Unite, iar una a vizat aeroportul din Erbil, situat în apropierea unei baze americane, potrivit imaginilor video şi martorilor oculari.

UPDATE 07:05 Trump ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan de ieșire din conflictul cu Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost sfătuit să elaboreze un plan privind modul în care să scoată țara din conflictul cu Iranul pentru a evita pierderea sprijinului intern, a raportat The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, unii dintre consilierii președintelui l-au avertizat că continuarea luptelor ar putea afecta sprijinul acordat operațiunilor lui Trump de către politicieni, mai ales după ce mai multe sondaje au arătat că majoritatea publicului nu este de acord cu campania împotriva Iranului.

Prin urmare, consilierii l-ar fi îndemnat să declare că operațiunea și-a atins obiectivele și să o încheie. Publicația a mai relatat că Trump a fost surprins de faptul că Iranul nu s-a predat în condițiile impuse de el, în ciuda eforturilor militare intense depuse de SUA și Israel, informează agenția de știri Baha.