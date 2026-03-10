Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”
Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”

Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”

Stiri externe
×
Publicitate

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 11-a zi, iar conflictul este „aproape încheiat", a spus Donald Trump. Azi-noapte, însă, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul. 

autor
Alexandru Toader

Armata israeliană a transmis că a lovit un lansator de rachete și alte ținte strategice.

Totodată, Siria a raportat bombardamente pe teritoriul său și le pune pe seama grupării Hezbollah din Liban. 

Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:

UPDATE 07:57 Casa Albă neagă că lui Trump i s-ar fi spus să pună capăt conflictului cu Iranul

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat informația publicată de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căreia președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan pentru a scoate țara din conflictul cu Iranul, pentru a evita pierderea sprijinului intern.

„Această poveste este plină de prostii provenite de la surse anonime care, vă pot garanta, nu se află în aceeași cameră cu președintele Trump”, a declarat Leavitt pentru publicație, după ce a fost rugată să comenteze. „Consilierii principali ai președintelui se concentrează 24 de ore din 24 pe asigurarea succesului operațiunii Epic Fury, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi determinat în ultimă instanță de comandantul suprem.”

În plus, Leavitt a insistat că „marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, potrivit Baha.

UPDATE 07:30 Preşedinţii turc şi iranian au discutat telefonic după interceptarea unei rachete în Turcia

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, i-a propus luni omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea unei echipe comune pentru a ancheta "presupusele atacuri cu rachete iraniene" împotriva Turciei, potrivit presei de la Teheran, notează AFP.

Iranul "este dispus să înfiinţeze o echipă comună pentru a examina acuzaţiile formulate de ţări şi regimuri ostile Iranului, pentru a clarifica neînţelegerea" din jurul acestor "presupuse atacuri cu rachete", a declarat preşedintele iranian, citat de media iraniene, după ce Turcia a anunţat mai devreme în cursul dimineţii că NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul său aerian. Pezeshkian a acuzat, de asemenea, Statele Unite şi Israelul că încearcă "să semene discordie" între Iran şi vecinii săi cu astfel de "acuzaţii".

UPDATE 07:20 Trump amenință Iranul cu lovituri „de douăzeci de ori mai puternice”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Citiți întreg articolul aici.

UPDATE 07:15 Trei drone, doborâte în regiunea Kurdistan din Irak

Forţele coaliţiei din regiunea Kurdistan din Irak au doborât luni trei drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil, a declarat Serviciul de Combatere a Terorismului din Kurdistan, anunţă CNN.

Două drone au vizat consulatul Emiratelor Arabe Unite, iar una a vizat aeroportul din Erbil, situat în apropierea unei baze americane, potrivit imaginilor video şi martorilor oculari.

UPDATE 07:05 Trump ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan de ieșire din conflictul cu Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost sfătuit să elaboreze un plan privind modul în care să scoată țara din conflictul cu Iranul pentru a evita pierderea sprijinului intern, a raportat The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, unii dintre consilierii președintelui l-au avertizat că continuarea luptelor ar putea afecta sprijinul acordat operațiunilor lui Trump de către politicieni, mai ales după ce mai multe sondaje au arătat că majoritatea publicului nu este de acord cu campania împotriva Iranului.

Prin urmare, consilierii l-ar fi îndemnat să declare că operațiunea și-a atins obiectivele și să o încheie. Publicația a mai relatat că Trump a fost surprins de faptul că Iranul nu s-a predat în condițiile impuse de el, în ciuda eforturilor militare intense depuse de SUA și Israel, informează agenția de știri Baha.

UPDATE 07:00 Garda Revoluționară Iranienă (IRGC): „Noi vom decide când se va termina războiul" 

Pentru a 11-a noapte la rând, aviația israeliană a continuat bombardamentele la Teheran. Iar sirenele care anunțau raiduri aeriene au răsunat în nordul Israelului. 

„A fost o excursie ce trebuia făcută. Suntem foarte aproape să o finalizăm”, a spus Trump.

În timpul conferinței de presă susținută în Florida, președintele american și-a justificat din nou intervenția militară prin amenințarea reprezentată de programul nuclear al Teheranului și de dezvoltarea rachetelor balistice.  

Peste 5.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, a mai precizat liderul de la Casa Albă. 

Dacă la începutul dialogului cu jurnaliștii, Donald Trump dădea de înțeles că se pregătește să finalizeze operațiunile militare împotriva Iranului, declarațiile sale de la final au pus acest lucru sub semnul întrebării.

Reporter: Domnule președinte, în ceea ce privește Iranul, ați numit operațiunea „o excursie”. Ați spus că se va termina curând. Credeți că se va termina săptămâna aceasta?

Trump: Nu, dar cred că se va întâmpla în curând.

Conducerea Iranului este decimată, susține în continuare președintele american. Trump și-a arătat din nou nemulțumirea față de noul lider suprem de la Teheran.

Reporter: Vreți să-l eliminați pe (Mojtaba Khamenei)? Are o țintă pe spate?

Trump: Te referi la noul lider suprem? La fiul (fostului ayatollah)? 

Reporter: Cum va fi Iranul cu un alt ayatollah?

Trump: Ei bine, nu vreau să spun asta, dar am fost dezamăgit pentru că noi credem că această nouă alegere va aduce aceleași probleme pentru țară. Am fost dezamăgit să văd care a fost decizia lor.

Sfidând bombardamentele, iranienii au sărbătorit în stradă desemnarea lui Mojtaba Khamenei.

Corespondent PRO TV: „Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie. Este cleric de nivel mediu, educat în seminariile din Qom, și nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală, dar, potrivit Bloomberg, a reușit să strângă o avere uriașă, după ce a creat vaste rețele de companii-fantomă, în străinătate. Analiștii spun că Mojtaba și-a construit treptat influența în cadrul instituțiilor politice, de securitate și clericale ale regimului. Legăturile strânse cu Gărzile Revoluționare și instituțiile de securitate iraniene i-ar fi adus acum, de fapt, numirea în funcția supremă deși el nu deține nici măcar rangul de ayatollah”.

„Noi vom decide când se va termina războiul", a declarat în toiul nopții purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare iraniene (IRGC). 

Kamal Kharazi, Consilierul pentru politica externă al Iranului în cadrul biroului liderului suprem: Armata iraniană este destul de puternică, după cum vedeți, pentru că e motivată. Are armele de care are nevoie, care sunt produse în Iran. De fapt, nu depindem de nicio altă țară pentru arme și echipamente militare.

Fred Pleitgen, CNN: Aveți în vedere un armistițiu cu Statele Unite și cu Israelul în acest moment?

Kharazi: Nu văd să mai existe loc pentru diplomație, deoarece Donald Trump i-a înșelat pe ceilalți și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două ocazii, când, în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au atacat. 

Pe de altă parte, Donald Trump l-a sunat luni seară pe Vladimir Putin ca să discute despre situația Iranului, dar și despre războiul din Ucraina. 

Donald Trump: „Am avut o convorbire foarte bună cu președintele Vladimir Putin. Au fost mai multe persoane în acel apel, atât din partea noastră, cât și din partea lui. Am discutat despre Ucraina, unde conflictul pare să nu se mai termine. Există o ură profundă între președintele Putin și președintele Zelenski. Nu par să reușească să ajungă la o înțelegere. Totuși, cred că a fost o convorbire pozitivă pe acest subiect. Apoi am discutat, desigur, despre situația din Orientul Mijlociu. Putin a spus că vrea să fie de ajutor. I-am spus că ar putea fi de mai mare ajutor dacă ar pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Asta ar fi de un real ajutor”.

Sursa: ProTV

Etichete: iran, razboi, donald trump,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Atenție, Superliga! Formația din orașul cu două stadioane ultramoderne s-a calificat în play-off și visează la promovare
Atenție, Superliga! Formația din orașul cu două stadioane ultramoderne s-a calificat în play-off și visează la promovare
Citește și...
Franța pregătește o misiune pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Macron neîncrezător că războiul se va încheia curând
Stiri externe
Franța pregătește o misiune pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Macron neîncrezător că războiul se va încheia curând

„Nu sunt semne că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în zilele următoare", a transmis președintele Emmanuel Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle.

Compania AI care lucra cu armata americană a dat în judecată administrația Trump. „Prejudicii ireparabile”
Stiri externe
Compania AI care lucra cu armata americană a dat în judecată administrația Trump. „Prejudicii ireparabile”

Anthropic, compania de AI care are contract cu Pentagonul, a dat în judecată administrația Trump după ce a fost inclusă pe lista neagră și catalogată drept amenințare la adresa securității naționale a SUA.  

Lupta pe care Trump se chinuie să o câștige și care nu are legătură cu războiul. „Gigantul” pe care nu îl poate cumpăra
Stiri externe
Lupta pe care Trump se chinuie să o câștige și care nu are legătură cu războiul. „Gigantul” pe care nu îl poate cumpăra

Preşedintele american Donald Trump a cumpărat obligaţiuni ale companiei Netflix în valoare de peste 1,1 milioane de dolari în ultimele trei luni, în perioada în care gigantul de streaming încerca fără succes să preia Warner Bros Discovery.

Recomandări
Cheltuielile cresc în bugetul pe 2026. Statul vrea să strângă mai mulți bani din amenzi, TVA și jocuri de noroc
Stiri Economice
Cheltuielile cresc în bugetul pe 2026. Statul vrea să strângă mai mulți bani din amenzi, TVA și jocuri de noroc

Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Statul speră că va încasa mai mulți bani din amenzi, jocuri de noroc și TVA.

Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”
Stiri externe
Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 11-a zi, iar conflictul este „aproape încheiat", a spus Donald Trump. Azi-noapte, însă, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul. 

Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
Stiri Economice
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii

Creșterile repetate de prețuri la carburanți pun presiune pe întreaga economie. Transporturile s-au scumpit deja, după ce motorina și benzina au avut majorări semnificative de preț, chiar peste noapte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Martie 2026

45:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Martie 2026

01:47:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Basarab Panduru surprinde după evoluția slabă a lui Cătălin Cîrjan

Sport

Iuliu Mureșan vede un scenariu neverosimil în play-off: "De ce să nu putem? Am fi abonați la titlu!"