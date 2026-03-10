Război în Iran, ziua 11. Trump, sfătuit să găsească un plan pentru ieșirea din conflict; IRGC: „Noi decidem când se termină”

Armata israeliană a transmis că a lovit un lansator de rachete și alte ținte strategice.
Totodată, Siria a raportat bombardamente pe teritoriul său și le pune pe seama grupării Hezbollah din Liban.
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 11-a zi, iar conflictul este „aproape încheiat", a spus Donald Trump. Azi-noapte, însă, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul.
Armata israeliană a transmis că a lovit un lansator de rachete și alte ținte strategice.
Totodată, Siria a raportat bombardamente pe teritoriul său și le pune pe seama grupării Hezbollah din Liban.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat informația publicată de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căreia președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi fost sfătuit să elaboreze un plan pentru a scoate țara din conflictul cu Iranul, pentru a evita pierderea sprijinului intern.
„Această poveste este plină de prostii provenite de la surse anonime care, vă pot garanta, nu se află în aceeași cameră cu președintele Trump”, a declarat Leavitt pentru publicație, după ce a fost rugată să comenteze. „Consilierii principali ai președintelui se concentrează 24 de ore din 24 pe asigurarea succesului operațiunii Epic Fury, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi determinat în ultimă instanță de comandantul suprem.”
În plus, Leavitt a insistat că „marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, potrivit Baha.
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, i-a propus luni omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea unei echipe comune pentru a ancheta "presupusele atacuri cu rachete iraniene" împotriva Turciei, potrivit presei de la Teheran, notează AFP.
Iranul "este dispus să înfiinţeze o echipă comună pentru a examina acuzaţiile formulate de ţări şi regimuri ostile Iranului, pentru a clarifica neînţelegerea" din jurul acestor "presupuse atacuri cu rachete", a declarat preşedintele iranian, citat de media iraniene, după ce Turcia a anunţat mai devreme în cursul dimineţii că NATO a interceptat o rachetă iraniană în spaţiul său aerian. Pezeshkian a acuzat, de asemenea, Statele Unite şi Israelul că încearcă "să semene discordie" între Iran şi vecinii săi cu astfel de "acuzaţii".
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.
Citiți întreg articolul aici.
Forţele coaliţiei din regiunea Kurdistan din Irak au doborât luni trei drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil, a declarat Serviciul de Combatere a Terorismului din Kurdistan, anunţă CNN.
Două drone au vizat consulatul Emiratelor Arabe Unite, iar una a vizat aeroportul din Erbil, situat în apropierea unei baze americane, potrivit imaginilor video şi martorilor oculari.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost sfătuit să elaboreze un plan privind modul în care să scoată țara din conflictul cu Iranul pentru a evita pierderea sprijinului intern, a raportat The Wall Street Journal (WSJ).
Potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, unii dintre consilierii președintelui l-au avertizat că continuarea luptelor ar putea afecta sprijinul acordat operațiunilor lui Trump de către politicieni, mai ales după ce mai multe sondaje au arătat că majoritatea publicului nu este de acord cu campania împotriva Iranului.
Prin urmare, consilierii l-ar fi îndemnat să declare că operațiunea și-a atins obiectivele și să o încheie. Publicația a mai relatat că Trump a fost surprins de faptul că Iranul nu s-a predat în condițiile impuse de el, în ciuda eforturilor militare intense depuse de SUA și Israel, informează agenția de știri Baha.
Pentru a 11-a noapte la rând, aviația israeliană a continuat bombardamentele la Teheran. Iar sirenele care anunțau raiduri aeriene au răsunat în nordul Israelului.
„A fost o excursie ce trebuia făcută. Suntem foarte aproape să o finalizăm”, a spus Trump.
În timpul conferinței de presă susținută în Florida, președintele american și-a justificat din nou intervenția militară prin amenințarea reprezentată de programul nuclear al Teheranului și de dezvoltarea rachetelor balistice.
Peste 5.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, a mai precizat liderul de la Casa Albă.
Dacă la începutul dialogului cu jurnaliștii, Donald Trump dădea de înțeles că se pregătește să finalizeze operațiunile militare împotriva Iranului, declarațiile sale de la final au pus acest lucru sub semnul întrebării.
Reporter: Domnule președinte, în ceea ce privește Iranul, ați numit operațiunea „o excursie”. Ați spus că se va termina curând. Credeți că se va termina săptămâna aceasta?
Trump: Nu, dar cred că se va întâmpla în curând.
Conducerea Iranului este decimată, susține în continuare președintele american. Trump și-a arătat din nou nemulțumirea față de noul lider suprem de la Teheran.
Reporter: Vreți să-l eliminați pe (Mojtaba Khamenei)? Are o țintă pe spate?
Trump: Te referi la noul lider suprem? La fiul (fostului ayatollah)?
Reporter: Cum va fi Iranul cu un alt ayatollah?
Trump: Ei bine, nu vreau să spun asta, dar am fost dezamăgit pentru că noi credem că această nouă alegere va aduce aceleași probleme pentru țară. Am fost dezamăgit să văd care a fost decizia lor.
Sfidând bombardamentele, iranienii au sărbătorit în stradă desemnarea lui Mojtaba Khamenei.
Corespondent PRO TV: „Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie. Este cleric de nivel mediu, educat în seminariile din Qom, și nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală, dar, potrivit Bloomberg, a reușit să strângă o avere uriașă, după ce a creat vaste rețele de companii-fantomă, în străinătate. Analiștii spun că Mojtaba și-a construit treptat influența în cadrul instituțiilor politice, de securitate și clericale ale regimului. Legăturile strânse cu Gărzile Revoluționare și instituțiile de securitate iraniene i-ar fi adus acum, de fapt, numirea în funcția supremă deși el nu deține nici măcar rangul de ayatollah”.
„Noi vom decide când se va termina războiul", a declarat în toiul nopții purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare iraniene (IRGC).
Kamal Kharazi, Consilierul pentru politica externă al Iranului în cadrul biroului liderului suprem: Armata iraniană este destul de puternică, după cum vedeți, pentru că e motivată. Are armele de care are nevoie, care sunt produse în Iran. De fapt, nu depindem de nicio altă țară pentru arme și echipamente militare.
Fred Pleitgen, CNN: Aveți în vedere un armistițiu cu Statele Unite și cu Israelul în acest moment?
Kharazi: Nu văd să mai existe loc pentru diplomație, deoarece Donald Trump i-a înșelat pe ceilalți și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două ocazii, când, în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au atacat.
Pe de altă parte, Donald Trump l-a sunat luni seară pe Vladimir Putin ca să discute despre situația Iranului, dar și despre războiul din Ucraina.
Donald Trump: „Am avut o convorbire foarte bună cu președintele Vladimir Putin. Au fost mai multe persoane în acel apel, atât din partea noastră, cât și din partea lui. Am discutat despre Ucraina, unde conflictul pare să nu se mai termine. Există o ură profundă între președintele Putin și președintele Zelenski. Nu par să reușească să ajungă la o înțelegere. Totuși, cred că a fost o convorbire pozitivă pe acest subiect. Apoi am discutat, desigur, despre situația din Orientul Mijlociu. Putin a spus că vrea să fie de ajutor. I-am spus că ar putea fi de mai mare ajutor dacă ar pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Asta ar fi de un real ajutor”.
Sursa: ProTV
Etichete: iran, razboi, donald trump,
Dată publicare: