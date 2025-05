Răsturnare de situație în războiul comercial dintre SUA și China. Trump a răbufnit: „E în faţa unui mare pericol economic”

"Fără a fi o mare surpriză, China a încălcat total acordul convenit cu noi", a scris Trump pe reţeaua de socializarea Truth Social, fără a preciza încălcările la care se referă.

"China se afla în faţa unui mare pericol economic. Taxele vamale foarte ridicate pe care eu le instituisem practic îi tăiau accesul la piaţa americană. Numeroase uzine (chineze) se închideau, existau, pentru a folosi un eufemism, 'tensiuni sociale'. Am văzut ce se întâmpla şi nu mi-a plăcut, în cazul lor, nu al nostru. Am încheiat un acord rapid cu China pentru a-i salva de la ceea ce am crezut că urma să fie o situaţie foarte rea, şi nu aş fi vrut să se întâmple asta. În urma acestui acord, totul s-a stabilizat rapid şi China a revenit la normal", a mai scris Trump în mesajul în care acuză China de încălcarea înţelegerii şi la final el îşi reproşează că a fost "un tip de treabă" cu China.

În acest timp, secretarul american pentru comerţ, Scott Bessent, a estimat că negocierile comerciale între SUA şi China "sunt cam în punctul mort", după ce cu o zi în urmă afirmase că ar fi oportună o întâlnire între preşedinţii american şi chinez, Donald Trump şi Xi Jinping, pentru a face discuţiile să avanseze.

Armistițiu pe trei luni între SUA și China

La rândul său, reprezentantul Casei Albe pentru Comerţ, Jamieson Greer, a declarat că deficitul comercial înregistrat de SUA în schimburile cu China "continuă să fie enorm" şi a că nu a remarcat vreo schimbare în atitudinea Beijingului la negocierile comerciale.

China şi SUA au convenit luna aceasta un armistiţiu pentru o durată de trei luni în războiul lor comercial pe care-l duc de când Donald Trump a redevenit preşedinte al SUA. În cele două luni anterioare, într-o spirală de represalii reciproce, taxele vamale impuse de SUA produselor importate din China au ajuns la 145%, iar taxele vamale impuse de China produselor americane au ajuns la 125%.

Conform înţelegerii din 12 mai, Statele Unite s-au angajat să reducă taxele vamale percepute produselor importate din China de la 145% la 30%, iar China la rândul ei să reducă taxele vamale percepute produselor importate din SUA de la 125% la 10%, aşadar cele două ţări au fost de acord să reducă fiecare aceste taxe vamale cu 115%.

Cele două părţi au convenit de asemenea ca în cele 90 de zile de armistiţiu comercial să continue negocierile cu caracter tehnic pentru un acord comercial permanent, care să includă nu doar taxele vamale, ci şi barierele comerciale netarifare, aplicate în special de China.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: