Declaraţia respectivului oficial nu a fost făcută publică, ci doar menţionată într-o discuţie pe acest subiect la care au participat membri ai unor comisii parlamentare, relatează agenţiile Reuters şi dpa, citate de Agerpres.

Potrivit mai multor mass-media germane, printre care ziarul Sueddeutsche Zeitung şi posturile publice de televiziune NDR şi WDR, care citează un raport intern confidenţial al poliţiei, pe platforma aeroportului erau staţionate mai multe avioane ucrainene Antonov An-124, avioane cargo de mare capacitate, iar unul dintre acestea urma să transporte muniţii.

Angajaţi ai aeroportului au descoperit drona la sol în noaptea de marţi spre miercuri, iar cercetarea acesteia a relevat că era echipată cu explozivi, astfel că a fost utilizat un robot pirotehnic pentru a dezamorsa încărcătura.

Potrivit ziarului Bild, care citează anchetatori ce au vorbit cu condiţia anonimatului, un defect tehnic a împiedicat explozia dispozitivului montat pe dronă. Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a descris incidentul drept un atac hibrid, iar autorităţile germane au lansat o anchetă antiteroristă.

În acest incident s-a înregistrat de asemenea o coliziune între un avion în zbor şi o altă dronă. Coliziunea a survenit în timp ce avionul, care aparţine companiei germane de logistică şi curierat DHL şi ar fi trebuit să aterizeze la Leipzig, lua altitudine după ce fusese redirecţionat în urma închiderii aeroportului în urma descoperirii dronei de la sol. Aeronava DHL a reuşit să aterizeze apoi pe aeroportul din Hanovra fără incidente şi doar cu avarii minore.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Germania, care financiar este principalul susţinător european al Ucrainei în războiul cu Rusia, a acuzat-o anterior de mai multe ori pe aceasta din urmă că se află în spatele numeroaselor incidente sabotaj, spionaj şi intruziuni cu drone, acuzaţii negate de Moscova.