Este vorba doar despre clădirea din Gauting (Bavaria), nu și despre terenul pe care aceasta se află. Cei care doresc să o preia trebuie să demonteze singuri vila de aproximativ 200 de metri pătrați, să o transporte și să o reconstruiască într-o altă locație. Acest lucru este obligatoriu, deoarece regulile de protecție a patrimoniului interzic atât demolarea, cât și depozitarea componentelor clădirii, urmând ca autoritățile să verifice respectarea acestor condiții, relatează Bild.

„Ofertă avantajoasă”

Experții estimează că demontarea și transportul construcției ar costa în jur de 50.000 de euro. „Vila este construită pe structură de lemn, ceea ce înseamnă că este realizată integral din lemn”, a declarat agentul imobiliar Oliver Herbst de la Immovision pentru BILD. Pe lângă acești 50.000 de euro, ar mai fi necesare costuri suplimentare pentru fundație, racordarea la electricitate și apă la noua locație, suma totală putând ajunge la 100.000–150.000 de euro.

Cu toate acestea, comparativ cu prețurile imobiliare din München, oferta rămâne avantajoasă. O casă individuală în zonă costă în medie aproximativ 12.000 de euro pe metru pătrat, ceea ce pentru 200 de metri pătrați ar însemna circa 2,4 milioane de euro.

În spatele acestei oferte neobișnuite se află o moștenire: două surori, care doresc să își păstreze anonimatul, au moștenit proprietatea și se confruntă cu taxe ridicate. Problema este că imobilul este clasat ca monument istoric, ceea ce limitează drepturile de construcție pe teren, făcând vânzarea în forma actuală aproape imposibilă.

În acest context, agentul imobiliar Oliver Herbst (54 de ani) a găsit o soluție: casa trebuie mutată, dar păstrată. Astfel, ea este oferită gratuit, cu condiția relocării și reconstrucției.

Zeci de oameni au contactat vânzătorul

Clădirea nu este una obișnuită. Vila studio a fost construită în 1928 după planurile arhitectului Richard Riemerschmid (d. 1957), una dintre figurile importante ale arhitecturii reformiste. Designul său marchează tranziția către un stil funcțional și rațional, cu forme clare, materiale naturale și multă lumină.

În ciuda condițiilor complexe, interesul este ridicat. Aproximativ 30 de potențiali cumpărători au contactat deja vânzătorul, deși oferta este cunoscută doar într-un cerc restrâns.

Oliver Herbst a declarat pentru BILD că doi dintre aceștia au fost deja selectați pentru etapa finală: „Sunt doi proprietari de castele care vor să folosească vila pe domeniile lor ca spațiu pentru evenimente. Ar fi ideal, pentru că astfel casa ar rămâne deschisă publicului.”

În concluzie, casa „gratuită” nu este chiar fără costuri, însă reprezintă o oportunitate rară. Cei dispuși să investească timp, organizare și bani pot obține o bucată de istorie arhitecturală și, în final, o locuință mult mai ieftină decât o construcție nouă. Pentru pasionați, această provocare ar putea merita pe deplin.