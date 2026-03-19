„În primul rând, Israelul a acţionat singur împotriva complexului de gaze South Pars. În al doilea rând, preşedintele (american Donald) Trump ne-a cerut să suspendăm orice nou atac (asupra infrastructurii energetice iraniene), iar noi ne conformăm", a spus Netanyahu la o conferinţă de presă.

Iranul a replicat în aceeaşi zi prin lovirea unor infrastructuri de petrol şi gaze ale aliaţilor SUA din Golf, iar joi rachete iraniene au lovit rafinăria din oraşul israelian Haifa. Teheranul a ameninţat că vor urma „represalii fără limite" dacă vor continua atacurile împotriva infrastructurilor energetice iraniene.

Trump a pretins că nu ar fi ştiut nimic de bombardamentul israelian asupra zăcământului iranian de gaze, afirmaţie contrazisă de oficiali israelieni contactaţi de Reuters. Potrivit portalului american Axios, bombardamentul a fost într-adevăr efectuat de Israel, dar în coordonare cu SUA.

Pe de altă parte, Netanyahu a mai estimat joi seară că încercările Iranului de a „şantaja" lumea prin blocarea Strâmtorii Ormuz sunt sortite eşecului.

„Secta criminală (aflată la putere) în Iran încearcă să şantajeze lumea prin închiderea unei căi maritime internaţionale cheie, Strâmtoarea Ormuz. Dar nu va reuşi", crede premierul israelian, care a adăugat că „Israelul contribuie, în modul său, prin informaţii şi alte mijloace, la efortul american menit să redeschidă strâmtoarea".