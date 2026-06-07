Emoțiile intense din timpul meciului au fost calmate, la terase, de berea rece, care a făcut pace între suporterii ambelor tabere.

Iubitorii de fotbal care nu au prins bilete la meci au urmărit prima victorie a naționalei lui Gheorghe Hagi, de la terase. La finalul partidei, s-au unit în bucurie cu suporterii proaspăt veniți de pe stadion.

Bărbat: ”Sunt foarte emoționat! Sunt foarte fericit pentru Hagi, primul meci acasă”.

Bărbat: ”Eu mereu m-aștept să câștige România, chiar și cu Turcia m-așteptam să câștige. M-aștept la meciuri bune că acum Hagi vine cu un suflu nou”.

Echipa României a fost susținută și de un grup de petrecăreți din Olanda.

Ca să se răzbune pe înfrângerea de pe gazon, dragonii galezi au pus stăpânire pe distracția de la terasele din Centrul Istoric.

Atmosfera de sărbătoarea i-a făcut pe musafirii din Țara Galilor să uite de supărare.

Reporter: Vă așteptați la acest rezultat?

Bărbat: ”Da, în mare măsură. Cred că jocul românilor a fost mai calitativ decât al galezilor.”

Următorul meci al echipei naționale de fotbal a României va avea loc în septembrie, împotriva Suediei. Partidă marchează debutul „tricolorilor” în noua ediție a Ligii Națiunilor UEFA .