Programul și-a dovedit utilitatea, în ultimii ani, iar inițiatorii cer autorităților să lanseze un studiu, care să analizeze în detaliu efectele terapiei cu animale.

Care sunt efectele

Acești măgăruși au sosit în vizită la un spital de boli psihice din Franța. Scopul lor? Să participe la terapiile organizate de specialiști, pentru pacienți care suferă de anxietate, depresie, autism, ori schizofrenie. Medicii spun că interacțiunea cu simpaticii măgăruși ajută la reglarea emoțiilor, îmbunătățește comunicarea, interacțiunile sociale și stima de sine.

François Hadey, specialist în terapia cu măgari: În cadrul ședinței de azi, am ales să mergem prin zonele umbroase, fiindcă unii pacienți sunt sub tratament și nu au voie să fie expuși la căldură.

La ședințele de terapie participă cinci măgăruși. Fiecare și-a creat o relație cu unul dintre pacienți.

Nathalie, pacientă: Azi a mers foarte bine. Azi am reușit să mă deplasez. De obicei folosesc căruciorul rulant. Pot îngriji tot mai mult măgărușul și am început să avem tot mai multă încredere unul în altul.

Cel mai important este că animalele îi motivează pe pacienți să iasă afară și să interacționeze cu alți bolnavi. Din cauza medicamentelor, sunt mulți cei care nu mai găsesc motivația să participe la activitățile organizate în spital.

Unii pacienți se implică, alături de voluntari, în îngrijirea animalelor.

Jerome, pacient: Nu e vorba că mă simt util. Pur și simplu nu mă mai simt atât de inutil. Dacă aș fi avut familie, aș fi avut diverse lucruri de făcut, dar nu e cazul meu.

Măgărușii - unii salvați de la abuzuri, ori găsiți abandonați - au fost dresați pentru activitățile cu pacienții.

În programul de terapie cu animale au fost incluse, în ultima perioadă, și alte specii: porcușori de guineea, pui de găină, porumbei, capre și iepuri. Plata ședințelor e acoperită de sistemul public de sănătate din Franța.