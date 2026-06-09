Creșterea creditării pentru sectorul combustibililor fosili, cu 64 de miliarde de dolari sau aproape 8% față de 2024, arată că cele mai mari 65 de bănci din lume iau decizii incompatibile cu acordurile internaționale menite să limiteze creșterea temperaturilor globale, susține coaliția de organizații de mediu care a realizat analiza, informează The Guardian.

Potrivit raportului anual „Banking on Climate Chaos”, JPMorgan Chase rămâne cel mai mare finanțator al combustibililor fosili la nivel mondial, după ce a direcționat anul trecut 58 de miliarde de dolari către acest sector, cu 13% mai mult decât în 2024.

Bank of America s-a clasat pe locul al doilea în ceea ce privește finanțările acordate industriei fosile, urmată de băncile japoneze MUFG și Mizuho Financial. Citigroup completează top cinci, iar Barclays, aflată pe locul opt, este cea mai bine clasată bancă britanică.

„Anul trecut a fost primul în care speram să vedem o scădere constantă a acestor cifre istorice, însă am asistat la o creștere care continuă și în acest an. Este o tendință îngrijorătoare”, a declarat Caleb Schwartz, analist de politici publice la Rainforest Action Network, una dintre organizațiile care au contribuit la raport.

Solicitată să comenteze datele privind finanțarea combustibililor fosili, JPMorgan Chase a transmis că, în calitate de unul dintre cei mai mari finanțatori ai sectorului energetic la nivel global, susține întregul spectru de soluții și tehnologii energetice, cu accent pe fiabilitate, accesibilitate, securitate și reziliență pe termen lung. Banca a adăugat că propriile sale date reflectă activitatea într-un mod mai complet și mai precis decât estimările terților.

În 2015, statele lumii au convenit prin Acordul climatic de la Paris să încerce să limiteze încălzirea globală la maximum 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, prag peste care riscul unor valuri de căldură extreme, inundații, secete și alte dezastre climatice crește semnificativ.

Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi necesară reducerea aproape completă a emisiilor generate de combustibilii fosili. Cu toate acestea, de la semnarea Acordului de la Paris, cele mai mari bănci ale lumii au direcționat 8.700 de miliarde de dolari către industria combustibililor fosili pentru noi exploatări de cărbune, petrol și gaze.

Oamenii de știință avertizează acum că depășirea pragului de 1,5 grade Celsius este iminentă, după o serie de ani record în ceea ce privește temperaturile globale, tendință care ar putea fi depășită și mai mult în acest deceniu.

Pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, care a dus la creșterea prețurilor globale la petrol și gaze, mai multe companii majore din sectorul combustibililor fosili au raportat profituri în creștere accelerată în acest an.

„Marile companii ale combustibililor fosili nu dispar în liniște. Dimpotrivă, își dublează eforturile pentru a extinde un sistem energetic din ce în ce mai fragil, mai nesigur și mai riscant”, a declarat Niko Lusiani, expert în climă și energie și coordonator al raportului.

Analiza mai arată că finanțarea industriei combustibililor fosili devine tot mai concentrată în mâinile unui grup restrâns de instituții financiare. Așa-numita „duzină murdară” de bănci este responsabilă pentru 40% din totalul finanțărilor acordate sectorului.

Aproape toate finanțările pentru combustibili fosili provin din șase jurisdicții: Statele Unite, Canada, Japonia, China, Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Totuși, raportul evidențiază și unele evoluții pozitive. Un număr de 26 dintre cele mai mari 65 de bănci și-au redus expunerea față de industria combustibililor fosili în 2025, cele mai mari reduceri fiind înregistrate de băncile europene BNP Paribas, UBS și La Caixa.