Rachete balistice și drone, lansate asupra Kievului într-un atac masiv. Cel puțin patru persoane au fost ucise

"Trei persoane au fost ucise în atacul inamic asupra capitalei" şi alte cinci au fost rănite, a raportat pe Telegram administraţia militară a oraşului Kiev, fără a oferi detalii imediate.

Mai devreme în timpul nopţii, jurnalişti ai AFP au auzit peste zece explozii puternice consecutive şi au văzut fulgere pe cerul capitalei ucrainene, după o alertă de rachete balistice emisă de armată.

Potrivit şefului administraţiei militare a regiunii Kiev care înconjoară capitala, Timur Tkatchenko, armata rusă a desfăşurat "un atac masiv cu rachete şi drone de luptă" şi a vizat "în mod deliberat facilităţi civile şi clădiri rezidenţiale".

"O persoană a fost ucisă" şi alta a fost rănită în atacul asupra unei companii din Borîspil, la est de Kiev, a raportat oficialul. În acelaşi oraş, o lovitură a avariat un bloc de locuinţe cu cinci etaje şi a facut opt răniţi, inclusiv un copil.

Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot, care au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pentru a se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice ruseşti.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniţii din Mîla, la periferia Kievului, care conţinea în special drone şi explozibili, într-o zonă rezidenţială locuită. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat 38 de morţi, 20 de răniţi şi patru dispăruţi.