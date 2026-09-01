Rachete balistice și drone, lansate asupra Kievului într-un atac masiv. Cel puțin patru persoane au fost ucise

Stiri externe
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Data actualizării:
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AFP

Un atac "masiv" cu rachete şi drone a ucis cel puţin patru persoane la Kiev şi în regiunea sa, au anunţat marţi dimineaţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.

autor
Aura Trif

Mai devreme în timpul nopţii, jurnalişti ai AFP au auzit peste zece explozii puternice consecutive şi au văzut fulgere pe cerul capitalei ucrainene, după o alertă de rachete balistice emisă de armată.

"Trei persoane au fost ucise în atacul inamic asupra capitalei" şi alte cinci au fost rănite, a raportat pe Telegram administraţia militară a oraşului Kiev, fără a oferi detalii imediate.

Potrivit şefului administraţiei militare a regiunii Kiev care înconjoară capitala, Timur Tkatchenko, armata rusă a desfăşurat "un atac masiv cu rachete şi drone de luptă" şi a vizat "în mod deliberat facilităţi civile şi clădiri rezidenţiale".

"O persoană a fost ucisă" şi alta a fost rănită în atacul asupra unei companii din Borîspil, la est de Kiev, a raportat oficialul. În acelaşi oraş, o lovitură a avariat un bloc de locuinţe cu cinci etaje şi a facut opt răniţi, inclusiv un copil.

Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot, care au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pentru a se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice ruseşti.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniţii din Mîla, la periferia Kievului, care conţinea în special drone şi explozibili, într-o zonă rezidenţială locuită. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat 38 de morţi, 20 de răniţi şi patru dispăruţi. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, Ucraina, Rusia, rachete, atac, morti, Kiev,

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