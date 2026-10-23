„Dacă ne uităm la procesele politice care au loc în Europa, vom vedea că popoarele Europei nu vor să lupte împotriva Rusiei. Aş vrea să fim auziţi: nici noi nu vrem (să luptăm împotriva Europei)”, a spus președintele rus într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la Vesti, conform TASS, agenția de propagandă a Kremlinului, citată de News.ro..

Declaraţiile Uniunii Europene despre „ameninţarea unui război” cu Rusia reprezintă o formă de „schizofrenie politică”, a afirmat Putin.

„Acest lucru (decizia Donbasului şi Novorossiei de a se reuni cu Rusia - explică TASS), după cum se ştie, a devenit motivul sau pretextul pentru unii dintre cei care ne vor răul în străinătate - în primul rând, după cum vedem astăzi, în ţările europene - de a lansa o campanie antirusească pe toate planurile. Acum vorbesc în permanenţă şi despre o ameninţare din partea Rusiei şi despre începerea pregătirilor pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, reprezintă un fel de schizofrenie politică”, a declarat Putin.

„Şi asta va trece”, a adăugat el.