Iar în vagoanele în care nu a funcționat aerul condiționat, oamenii au avut o călătorie de coșmar. Sunt restricții și pe șosele pentru camioanele de mare tonaj. Însă nu toți șoferii respectă regulile.

Acest tren a plecat din Oradea spre București după prânz, fără climatizare. Alți pasageri care au plecat din Iași către București duminică seară au trecut prin aceeași experiență după ce s-a stricat locomotiva. Afară erau 38 de grade Celsius, iar în vagoane s-au atins peste 50.

Aproape toate trenurile au ajuns cu întârziere în Gara de Nord. Restricțiile de viteză se impun dacă temperatura măsurată la nivelul șinei depășește 45 de grade Celsius.

Corespondent ȘtirileProTV: Mă aflu la un capăt de linie, pe o porțiune unde nu există deloc umbră. Voi măsura temperatura de la nivelul șinelor pentru a vedea câte grade sunt. Iar termometrul îmi arată că în aceste momente sunt 50,6 grade Celsius.

Restricții de circulație pentru camioane

Restricții de circulație sunt și pe autostrăzi ori pe drumurile naționale și expres pentru vehiculele care au o greutate mai mare de 7,5 tone, între orele 12:00 și 20:00.

În județul Sibiu, zeci de tiruri au oprit la prânz în această parcare de pe A1.

Șofer: Suntem într-o cutie de metal care ne încinge probabil la 50-60 de grade. Când afară sunt 40, suntem în bătaia soarelui.

În județul Galați, însă, puțini au fost care au respectat aceste restricții. Restricțiile nu se aplică unor transporturi speciale, precum cele de persoane, animale ori produse alimentare perisabile.