Cheltuielile colosale angajate de armata rusă în conflictul ucrainean au stimulat iniţial creşterea economică a ţării şi au permis Moscovei să contracareze previziunile de colaps economic care au urmat lansării ofensivei sale în Ucraina în 2022.

Însă creşterea cheltuielilor a determinat o creştere a inflaţiei, afectând creşterea reală a PIB-ului, în timp ce întreprinderile s-au plâns de costurile ridicate ale împrumuturilor instituite pentru a frâna creşterea preţurilor.

„PIB-ul Rusiei a crescut cu 1% anul trecut. Această cifră este inferioară dinamicii observate anterior, după cum ştim: în 2023 şi 2024, creşterea a fost de 4,1% şi, respectiv, 4,3%”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

„Dar ştim, de asemenea, că această încetinire nu era doar previzibilă; s-ar putea spune chiar că a fost provocată: este legată de măsuri specifice menite să reducă inflaţia”, a adăugat Vladimir Putin.

El a indicat că inflaţia a fost redusă la 5,6% anul trecut, faţă de 9,5% cu un an înainte.

Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani

În decembrie, banca centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referinţă la 16%, inflaţia dând semne de încetinire. Cu toate acestea, agenţia de statistică de stat Rosstat a spus anul trecut că nu se aşteaptă ca inflaţia anuală să atingă obiectivul de 4% înainte de 2027.

„Sarcina este clară: trebuie să relansăm creşterea economiei naţionale, să îmbunătăţim climatul de afaceri şi să creştem investiţiile, punând accentul pe creşterea productivităţii muncii”, a declarat Vladimir Putin.

Moscova publicase anterior informaţii bugetare care indicau că veniturile sale din petrol şi gaze - esenţiale pentru bugetul de stat - au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani. Sectoarele petrolier şi gazier ale ţării, precum şi multe dintre companiile sale, sunt supuse numeroaselor sancţiuni europene şi americane de la trimiterea trupelor de către Moscova în Ucraina în 2022.