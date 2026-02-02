ISW: Armata rusă, de neoprit în Ucraina, la început de an. Cuceririle realizate de trupele lui Putin în ianuarie

Trupele ruse şi-au accelerat înaintarea în Ucraina, în ianuarie, cucerind de aproape două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize AFP a unor date de la Institutul Studierii Războiului (ISW).

Alexandru Toader

Rusia a cucerit 481 de kilometri pătraţi în Ucraina în ianuarie, faţă de 244 de kilometri pătraţi în decembrie 2025, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante înaintări într-o lună de iarnă de la invaiza rusă a Ucrainei în februarie 2022.

Aceste înaintări au loc în contextul în care Ucraina înregistrează emperaturi extrem de scăzute, condiţlii care care complică în mare parte operaţiunile ofensive.

În Donbas, o regiune industrială şi minieră din estul Ucrainei - pe care Moscova o revendică -, armata rusă controlează de-acum aproape întreaga regiune Lugansk şi 83% din teritoriul regiunii Doneţk.

În cadrul unor negocioeri diplomatice - care se află în desfăşurare -, Rusia cere ca forţele ucrainene să se retragă din zone din regiunea Doneţk pe care le controlează, un lucru pe care Kievul l-a refuzat până în prezent.



18 luni în vederea cuceririi totale a Donbasului

La fel ca în lunile anterioare, cea mai mare parte a înaintării ruse a avut loc în ianuarie în alte regiuni - şi anume în Dnipropetrovsk (centru-est), unde forţele ruse au pătruns în vara lui 2025, şi în Zaporijjea (sud), unde se află în prezent la 30 de kilometri de capitala regiunii.

Armata rusă a avansat, de asemenea, în regiunile Harkov (nord-est) şi Sumî (nord).

În ritmul actual, forţele ruse au nevoie de 18 luni în plus pentru a cuceri în totalitate Donbasul - o regiune foarte foritficată -, potrivit calculelor AFP.

În contextul uzurii actualelor forţe, ritmul înaintării poate creşte în mod exponenţial.

Rusia, care şi-a lansat invazia Ucrainei la 24 februarie 2022, ocupă în prezent 19,3% din suprafaţa ţării.

O treime din această suprafaţă era deja controlkată de către ruşi sau de către propruşi din 2014.

Aceste suprafeţe de pământ cucerite includ atât zone controlate de către Rusia, potrivit Kievului şi unor observatori militari, cât şi pe cele revendicate de către armata rusă, dar neconfirmate de către ucraineni.

Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski,.problema teritorială este principlul punct de blocaj în negocierile care au loc din ianuarie la Abu Dhabi, în prezenţa americanilor.

O nouă rundă de întâlniri este prevăzută miercuri şi joi.


Sursa: News.ro

