ISW: Armata rusă, de neoprit în Ucraina, la început de an. Cuceririle realizate de trupele lui Putin în ianuarie

Rusia a cucerit 481 de kilometri pătraţi în Ucraina în ianuarie, faţă de 244 de kilometri pătraţi în decembrie 2025, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante înaintări într-o lună de iarnă de la invaiza rusă a Ucrainei în februarie 2022.

Aceste înaintări au loc în contextul în care Ucraina înregistrează emperaturi extrem de scăzute, condiţlii care care complică în mare parte operaţiunile ofensive.

În Donbas, o regiune industrială şi minieră din estul Ucrainei - pe care Moscova o revendică -, armata rusă controlează de-acum aproape întreaga regiune Lugansk şi 83% din teritoriul regiunii Doneţk.

În cadrul unor negocioeri diplomatice - care se află în desfăşurare -, Rusia cere ca forţele ucrainene să se retragă din zone din regiunea Doneţk pe care le controlează, un lucru pe care Kievul l-a refuzat până în prezent.



