Într-un comunicat emis sâmbătă seara, Ministerul Comerțului din China a declarat că este „profund nemulțumit” și „se opune ferm” includerii firmelor chineze în sancțiuni, acuzând UE că acționează „în mod sfidător”, în ciuda obiecțiilor repetate, scrie Politico.

„China îndeamnă UE să elimine imediat companiile și persoanele chineze de pe lista de sancțiuni”, a transmis ministerul, avertizând că Beijingul „va lua măsuri necesare pentru a proteja cu fermitate” interesele acestora.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE, aprobat săptămâna trecută după ce Ungaria și Slovacia și-au retras veto-ul, vizează încă 20 de bănci rusești, excluzându-le de la tranzacțiile în euro și de la activitățile din blocul comunitar. Acordul privind sancțiunile a fost posibil după soluționarea unui diferend legat de conducta petrolieră Drujba, care transportă țiței rusesc prin Ucraina către Europa Centrală.

Pachetul include și bănci și companii din țări terțe, inclusiv China, ca parte a unui efort mai amplu de a închide canalele ocolitoare utilizate pentru susținerea economiei de război a Rusiei, cu un accent puternic pe măsuri anti-evitare în comerț, energie și rețele financiare.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri că Europa se află acum sub presiune simultană din partea Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

„Nu trebuie să subestimăm faptul că acesta este un moment unic în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt împotriva europenilor”, a declarat Macron la Atena, alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Liderul francez a cerut Uniunii Europene „să se trezească” și să-și apere propriile interese.