„A fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat şi i-a lovit puternic aseară”, a spus Trump în Biroul Oval, când a fost întrebat despre ultimul val de atacuri ruseşti, relatează CNN.

Trump îşi asumase anterior meritul de a-l fi convins pe preşedintele Rusiei să suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice timp de o săptămână, pe fondul unui frig pătrunzător în Ucraina.

Zeci de mii de oameni, din nou fără căldură

Pauza s-a încheiat însă odată cu atacul nocturn al Rusiei, care a lăsat fără căldură zeci de mii de oameni, în timp ce ucrainenii se confruntă cu temperaturi de iarnă în scădere.

Trump a spus marţi că Putin nu şi-a încălcat angajamentul prin lansarea de noi atacuri asupra capitalei Ucrainei.

„Şi-a ţinut cuvântul în privinţa asta. A fost mult. Ştiţi, este o săptămână. Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig. Dar a fost duminică şi (pauza) a continuat de duminică până duminică”, a spus Trump, deşi a recunoscut că ar fi vrut ca Putin să prelungească pauza.

„Mi-ar fi plăcut să o facă”, a spus el. „Vreau să pună capăt războiului”, a repetat şeful Casei Albe.

Atacurile, reluate înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Declaraţiile lui Trump vin după ce Rusia a reluat în noaptea precedentă atacurile masive asupra Kievului, chiar în ajunul negocierilor de miercuri de la Abu Dhabi dintre emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi reprezentanţii celor două ţări aflate în război.

Marţi dimineaţă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Donald Trump „nu a fost surprins” de ultima serie de atacuri ruseşti masive asupra Ucrainei.

„Am discutat despre acest lucru cu preşedintele în această dimineaţă şi reacţia a fost că, din păcate, nu este surprins”, a declarat ea în timpul unei discuţii cu jurnaliştii la Casa Albă.

„Cele două ţări se află într-un război foarte violent de mai mulţi ani, care nu ar fi început niciodată dacă preşedintele ar fi rămas la putere”, a mai spus Karoline Leavitt, repetând narativul obişnuit al administraţiei Trump. Aceasta refuză să atribuie responsabilitatea conflictului Rusiei, care a invadat Ucraina în februarie 2022.

Karoline Leavitt a reamintit că emisarul special al lui Donald Trump pentru misiuni diplomatice delicate, Steve Witkoff, precum şi ginerele preşedintelui Jared Kushner, mediator informal, dar omniprezent al preşedintelui american, vor fi miercuri la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de întâlniri trilaterale cu ruşii şi ucrainenii, scrie AFP.