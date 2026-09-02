Cei doi lideri s-au întâlnit cu ocazia summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) găzduit de Kârgâzstan, în Asia Centrală. A fost pentru prima dată când cei doi lideri s-au întâlnit de la alegerile din Armenia, care au confirmat orientarea acestei ţări din Caucaz către Occident.

Preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat cu această ocazie poziţia Moscovei, potrivit căreia aderarea Armeniei la Uniunea Europeană „creează cu siguranţă dificultăţi pentru menţinerea statutului său în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice”. El a cerut din nou Erevanului să supună unui referendum „cât mai curând posibil” dorinţa sa de a adera la UE.

„Trebuie să ne adaptăm politicile comerciale şi economice în funcţie de aceste posibile decizii”, a declarat Putin.

Prim-ministrul armean, Nikol Paşinian, a răspuns că adoptarea, anul trecut, a unei legi care declara oficial intenţia Armeniei de a candida la aderarea la UE face inutil un referendum. El a afirmat că este prematur să se vorbească despre o ieşire a Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică.

„Adoptarea unei legi care iniţiază procedura de aderare la o altă organizaţie economică echivalează, de fapt, cu anunţarea retragerii din cea actuală”, i-a replicat Putin.

Aflată sub influenţa Rusiei încă de la cucerirea Caucazului de către Rusia în secolul al XIX-lea, Armenia a început în ultimele luni o reorientare către Occident, sub impulsul lui Paşinian, al cărui partid a câştigat alegerile parlamentare din iunie. Ambiţia declarată a şefului guvernului armean de a aduce ţara sa în UE a răcit relaţiile dintre Erevan şi Moscova, care a luat măsuri de retorsiune împotriva Armeniei, deşi aceasta este un partener comercial important al Rusiei.