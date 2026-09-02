Comentând propunerea de îngheţare a conflictului ucrainean, formulată în iulie de preşedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Putin a subliniat: „Desigur, şi noi ne dorim acest lucru.”, scrie news.ro, care citează Tass.

„Dar nu pentru a-l îngheţa. Vrem să punem capăt războiului şi să instaurăm o pace durabilă şi absolută atât în Ucraina, cât şi în Europa”, a adăugat liderul rus.

Rusia este pregătită pentru un proces de negociere cu oricine doreşte acest lucru, a subliniat şeful statului.

În plus, Putin a calificat drept „secret militar” posibilitatea ca unităţile de producţie de armament pentru armata ucraineană din Regatul Unit să devină ţinte pentru armata rusă.