Putin, gest criminal imediat după ce a discutat la telefon cu Trump. Zelenski: „Promisiunile lui contrazic realitatea”

„Suntem într-o foarte mare măsură, pe drumul cel bun. Am avut o discuție foarte bună”, a scris liderul SUA, care susține că și discuția cu Putin a fost „foarte bună”.

Deși acest apel telefonic, atât de așteptat, nu a adus mai nimic pentru Ucraina. Putin a respins un armistițiu imediat și necondiționat pentru o lună. A acceptat doar oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mai mult, nici n-a închis bine telefonul și a avut loc un nou atac rusesc cu 150 de drone asupra Ucrainei, în care au fost lovite și două spitale. „Promisiunile lui Putin contrazic realitatea”, a acuzat Zelenski.

O oră și jumătate au vorbit la telefon Trump cu Putin, iar rezultatul discuțiilor este văzut în Rusia - și nu doar în Rusia - ca o victorie a liderului de la Kremlin, în ciuda declarațiilor președintelui american.

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că am avut o convorbire telefonică grozavă, a durat aproape două ore, am vorbit despre o mulțime de lucruri și despre drumul către pace...”.

Dar Putin nu a fost presat să facă vreo concesie majoră, nici Ucrainei, nici Statelor Unite. Din contra, a respins ideea președintelui Trump - susținută și la Kiev - pentru un armistițiu imediat și necondiționat de 30 de zile.

Donald Trump: „Rusia este în avantaj. Rușii au încercuit aproximativ 2.500 de soldați (ucraineni, în Kursk). Trupele sunt frumos înconjurate, iar asta nu e bine. Vrem să terminăm cu toată treaba asta. Sigur, nu sunt americani implicați, dar ar putea fi dacă s-ar ajunge la Al Treilea Război Mondial, ceea ce ar fi ridicol”.

Numai că Putin pune în continuare condiții.

Brian Abel, CNN, Casa Albă: „Relatarea privind apelul, în varianta Kremlinului, afirmă că Putin a cerut oprirea sprijinului militar străin și oprirea partajării de informații cu Ucraina, considerându-le condiții cheie pentru "prevenirea escaladării conflictului și în direcția rezolvării conflictului"”.

Aliații europeni ai Ucrainei resping astfel de condiții. Trump spune că nici nu s-a discutat despre ajutorul militar.

Reporter: Putin a menționat aspecte care nu sunt de negociat? Presa de la Kremlin a afirmat că el a cerut oprirea imediată a ajutorului pentru Ucraina...

Donald Trump: Nu, nu a făcut asta, nu am vorbit despre ajutor. De fapt, nu am discutat deloc despre ajutor. Am vorbit despre multe lucruri, dar ajutorul nu a fost niciodată menționat.

Volodimir Zelenski a vorbit, miercuri, la telefon cu Donald Trump.

Volodimir Zelenski: „Astăzi voi avea un contact cu președintele Trump. Astăzi vom discuta detaliile cu el. Cred că detaliile următorilor pași...”

Potrivit publicației ruse Kommersant, care citează surse de la Kremlin, Vladimir Putin vrea ca Statele Unite să recunoască oficial anexarea Crimeei şi a celor patru regiuni ucrainene - Luhansk, Doneţk, Zaporojie şi Herson - chiar dacă Moscova nu le controlează complet. În schimbul recunoaşterii acestor teritorii, Putin s-ar angaja să nu revendice oraşul Odesa şi alte zone din Ucraina.

Oricum, la câteva ore după convorbirea telefonică Trump și Putin, azi-noapte, a fost un nou atac rusesc în Ucraina - vizând tocmai infrastructura civilă.

Volodimir Zelenski: „Au fost 150 de drone peste noapte, inclusiv (lovituri) asupra instalațiilor energetice. Au fost atacuri asupra transportului. Și din păcate, două spitale au fost lovite, pe lângă infrastructura urbană obișnuită. Așadar, cuvintele lui Putin sunt foarte diferite de realitate”.

Iar acest "război foarte îngrozitor" pe care Trump insistă că îl poate opri, continuă. Forțele Ucrainei s-au retras din regiunea rusă Kursk.

Vladimir Putin: „Trupele noastre au desfășurat recent o serie de operațiuni rapide, îndrăznețe și eficiente și au înfrânt grupul de trupe inamice din regiunea Kursk. Toți militarii ucraineni care au fost pe teritoriul nostru și au comis o serie de crime împotriva populației civile, trebuie să fie calificați și sunt calificați de legea noastră drept teroriști”.

După cum observă analiștii, Putin i-a oferit liderului american exact atât cât să poată pretinde că a făcut progrese către pace în Ucraina, fără să pară că a fost manipulat de Kremlin.

