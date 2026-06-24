„Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina. Pregătită pe baza acordurilor la care s-a ajuns la Istanbul și, permiteți-mi să vă reamintesc, care au fost parafat de delegația ucraineană. Așadar, la momentul respectiv, aceștia erau mulțumiți de tot ceea ce s-a convenit. Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să ne îndepărtăm de aceste acorduri”, a declarat liderul Rusiei, în cadrul unei ședințe operative cu membrii guvernului, potrivit Ukrainska Pravda.

„Pe baza acordurilor încheiate la Istanbul, pe baza modalităților discutate la Anchorage și, cel mai important, pe baza realităților de pe teren, precum și a principiilor pe care le-am subliniat acum câțiva ani în discursul meu de la Ministerul Afacerilor Externe”, a adăugat Putin.

Putin a afirmat, de asemenea, că așa-numitul „regim de la Kiev” încearcă să creeze impresia că deține poziții puternice în perspectiva unor eventuale negocieri.

El consideră, însă, că Ucraina nu se află într-o poziție puternică și că încearcă doar să dea această impresie. Potrivit lui Putin, „realitatea de pe câmpul de luptă arată cu totul altfel”.

El a mai afirmat că unitățile militare ruse avansează în fiecare zi.

Conform relatărilor mass-media, partea rusă de la Istanbul a cerut excluderea reprezentanților SUA din discuțiile cu delegația ucraineană și a prezentat o serie de condiții considerate de la bun început inacceptabile pentru Ucraina.

Vladimir Medinsky, care a condus delegația rusă la Istanbul, a declarat în timpul negocierilor că Rusia este pregătită să „lupte la nesfârșit” împotriva Ucrainei și a amenințat că va ocupa și regiunile Sumy și Harkiv. „Am luptat împotriva Suediei timp de 21 de ani. Cât timp sunteți pregătiți să luptați?”, a întrebat Medinsky partea ucraineană.

Bloomberg a relatat, citând surse familiarizate cu discuțiile, că în cadrul unei întâlniri cu ușile închise desfășurate la Istanbul pe 16 mai, reprezentanții ruși au prezentat delegației ucrainene o serie de cereri, precizând condițiile în care Moscova ar fi dispusă să accepte un armistițiu. Printre acestea se numărau renunțarea Ucrainei la teritorii și la orice pretenții de despăgubiri.