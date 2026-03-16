„Acest război nu are nicio legătură cu NATO. Nu este războiul NATO”, a declarat luni reporterilor din Berlin Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz. „NATO este o alianță defensivă, o alianță pentru apărarea teritoriului său”, a adăugat el, potrivit POLITICO.eu.

Trump i-a avertizat duminică pe aliații NATO că se vor confrunta cu un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să ajute la securizarea Strâmtorii Hormuz, presând Europa să sprijine eforturile americane de redeschidere a acestui coridor maritim cheie.

Guvernul german a declarat că nu va contribui la acest efort atâta timp cât războiul continuă.

„Atâta timp cât acest război continuă, nu va exista nicio implicare, nici măcar în ceea ce privește opțiunea de a menține deschis Strâmtoarea Hormuz prin mijloace militare”, a spus Kornelius, adăugând că nu are cunoștință de vreo solicitare oficială din partea guvernului american adresată Germaniei de a participa la o astfel de misiune.

„Aș dori, de asemenea, să vă reamintesc că SUA și Israelul nu ne-au consultat înainte de război și că Washingtonul a declarat în mod explicit la începutul războiului că asistența europeană nu era nici necesară, nici dorită”, a spus Kornelius.

Merz, din Germania, a fost inițial mult mai favorabil atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului decât mulți dintre colegii săi europeni.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri ai UE au condamnat atacurile SUA-Israel ca fiind ilegale, Merz s-a deplasat la Biroul Oval și i-a spus lui Trump că este „pe aceeași lungime de undă” în ceea ce privește necesitatea de a răsturna regimul de la Teheran.