Demonstrațiile, care au început la Paris și în cadrul cărora adolescenții au blocat școlile timp de câteva zile, au fost declanșate de probleme precum clasele supraaglomerate și lipsa cadrelor didactice, relatează news.ro, care citează BBC.

Lecornu a făcut referire la incidentele semnalate în timpul protestelor într-o postare pe X.

„Artificii, incendii, violențe în apropierea liceelor: nimic nu justifică punerea în pericol a elevilor, a personalului sau a polițiștilor”, a transmis premierul francez.

Un sindicat francez care apără interesele elevilor de liceu a declarat însă că protestele reprezintă un „răspuns legitim” la condițiile cu care se confruntă aceștia.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că luni au fost răniți 12 membri ai forțelor de ordine, 12 elevi și trei membri ai personalului școlar. Potrivit acestuia, 180 de școli au fost afectate.

Nuñez nu a oferit detalii suplimentare despre persoanele arestate.

Protestele s-au extins în mai multe regiuni

Mișcarea din liceele franceze a început săptămâna trecută în regiunea Île-de-France, în jurul Parisului.

Au fost semnalate incidente de vandalism, precum și focuri de artificii îndreptate către poliție, iar protestele s-au extins între timp și în alte regiuni ale Franței.

Potrivit agenției de știri AFP, patru licee ar fi fost blocate în regiunile sudice Alpes-Maritimes și Var. Proteste au fost semnalate și la Marsilia, în zona Lille, în nordul țării, precum și la Sedan, în nord-est.

Elevii denunță problemele din sistemul de învățământ

Uniunea Sindicală a Liceenilor, care reprezintă elevii, a apărat protestele într-o postare pe rețelele sociale.

„Lipsa profesorilor și a personalului, școlile în stare de degradare, orarele și clasele supraaglomerate, stresul cauzat de Parcoursup (platforma web utilizată în Franța de către elevi pentru a se înscrie în primul an de învățământ superior)... Aceste probleme nu sunt deloc inevitabile, ci pur și simplu rezultatul a 10 ani de politici ale lui Macron și al lipsei de resurse din sistemul național de învățământ”, se arată în postare.

Uniunea i-a chemat pe elevi să blocheze școlile marți, în apărarea „drepturilor lor și împotriva austerității bugetare”.

În aceeași zi, sindicatele care reprezintă profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici au convocat, de asemenea, o zi de grevă pentru a protesta față de probleme precum salariile mici și condițiile de muncă.

Ca răspuns la mișcarea din învățământ, Lecornu a declarat că „dificultățile liceelor trebuie ascultate și abordate”, dar că „violența trebuie condamnată fără echivoc, iar autorii acesteia trebuie să răspundă pentru faptele lor”.

Premierul a acuzat, de asemenea, partidul de extremă stângă LFI că i-ar fi îndemnat pe elevi să extindă mișcarea de protest.

Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, a acuzat guvernul Lecornu că a „ordonat represiunea” împotriva protestelor și a susținut că elevii de liceu care au participat la manifestații erau „inofensivi”.

Ministrul de Interne: „Nu sunt mișcări de protest obișnuite”

Nuñez a afirmat însă că demonstrațiile și blocajele „nu sunt mișcări de protest obișnuite”.

„Seamănă mult mai mult cu violența urbană, cu un număr de indivizi mascați, înarmați cu artificii în tuburi și cu proiectile, care doreau în mod clar să se confrunte cu forțele de securitate internă”, a spus el.

„Nu era vorba de a formula revendicări; era, de fapt, violență în forma sa cea mai pură”, a adăugat ministrul.

De la începutul protestelor, au fost semnalate mai multe incidente violente între elevi și polițiști.

Într-unul dintre aceste incidente, un polițist ar fi tras un foc cu un lansator de grenade utilizat pentru controlul mulțimilor, rănind un elev de liceu, potrivit postului francez BFMTV.

Postul de televiziune a precizat că au fost deschise anchete cu privire la aceste incidente.