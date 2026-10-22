Potrivit Agerpres, începând de săptămâna trecută, transportatorii italieni au blocat drumuri și autostrăzi pentru a protesta față de prețurile ridicate ale carburanților. Totuși, joi, 22 octombrie, reprezentanții transportatorilor au declarat că blocajele din Sicilia vor fi ridicate, în urma unor discuții cu Guvernul.

Șoferii de camioane din Calabria și-au suspendat și ei protestele, în timp ce Vincenzo Parisi, purtător de cuvânt al transportatorilor din regiunea Campania (zona din jurul orașului Napoli), a declarat pentru postul public de radio RAI că speră ca blocajele din acea zonă să fie ridicate în cursul zilei de joi.

Protestele camionagiilor au provocat 'perturbări grave' în Campania, afectând aprovizionarea supermarketurilor, a benzinăriilor și chiar a spitalelor, a declarat pentru postul de radio RAI adjunctul ministrului Infrastructurii, Edoardo Rixi.

Cu toate acestea, biroul premierului Meloni a calificat drept 'ridicol' un articol apărut pe prima pagină a cotidianului 'Il Fatto Quotidiano', în care se sugera că sediul Guvernului de la Roma a rămas fără hârtie igienică din cauza blocajelor instituite de șoferii de camioane.

În Napoli, lipsa combustibilului a îngreunat deplasarea medicilor către spitale și clinici

La Napoli, lipsa combustibilului a îngreunat deplasarea medicilor către spitale și clinici, precum și intervenția ambulanțelor în situații de urgență, a declarat șeful colegiului medicilor și stomatologilor.

'Înțelegem îngrijorările șoferilor de camioane, dar facem apel la un protest responsabil. Aprovizionarea cu combustibil pentru ambulanțe trebuie garantată, iar personalul medical trebuie să poată ajunge la locul de muncă', a declarat Bruno Zuccarelli.

Antonio Ferraioli, președinte și director executiv al producătorului de sosuri de roșii și paste La Doria, a declarat pentru cotidianul 'La Repubblica' că firma a oprit producția în șapte fabrici din sudul Italiei și a trimis jumătate din angajați în concediu forțat.

'Dacă protestul continuă, produsele din sudul Italiei vor dispărea de pe rafturile supermarketurilor din întreaga țară și vor fi înlocuite cu produse din import sau din alte regiuni ale Italiei', a afirmat Antonio Ferraioli.

Premierul Meloni urmează să prezideze o ședință a Guvernului la Roma pentru a aproba un decret, în care sunt prevăzute măsuri de sprijin destinate șoferilor de camioane și fermierilor, inclusiv compensații financiare pentru costurile ridicate ale motorinei.

De asemenea, Guvernul de la Roma a anunțat că depune eforturi pentru a asigura distribuția de produse de bază, inclusiv a alimentelor și medicamentelor, oferind escorte ale poliției pentru camioanele care încearcă să treacă de blocajele rutiere.