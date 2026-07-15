Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News, citat de European Pravda, în care Trump a spus că îi transmite constant lui Putin același mesaj: războiul trebuie să se încheie, scrie Ukrainskaia Pravda.

„Îi spun același lucru tot timpul. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar îi spun: «Vladimir, este timpul să te oprești. Este timpul ca acest război să se încheie.»”, a declarat el.

Trump a afirmat că este convins că liderul de la Kremlin este dispus să ajungă la o înțelegere privind conflictul din Ucraina.

Întrebat când crede că ar putea fi semnat un acord, președintele american a răspuns scurt: „În curând.”

„Este nevoie de doi pentru a dansa tango. Dar cred că este pregătit să ajungă la un acord”, a adăugat Donald Trump.

Președintele SUA a fost de acord și cu afirmația jurnalistului că războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar putea încheia în timpul mandatului său.

Sancțiuni împotriva Rusiei, pe masa Casei Albe

Declarațiile lui Trump vin în contextul discuțiilor privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

CNN a relatat că președintele american este pregătit să susțină adoptarea proiectului de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Moscovei, inițiat de regretatul senator Lindsey Graham.

Întrebat luni despre proiectul de sancțiuni propus de Graham, Trump a spus că va lua o decizie „în curând”.

Cu puțin timp înainte de moartea sa subită, Lindsey Graham afirmase că ajunsese la un acord cu Casa Albă privind forma finală a proiectului de lege referitor la sancțiunile împotriva Rusiei.