La scurt timp după ce și-a revendicat victoria, Grégoire, în vârstă de 48 de ani, a fost pe străzile Parisului pe o bicicletă, în drum spre Primărie, dând curs promisiunii sale de a face capitala Franței mai ecologică, notează Associated Press.

Grégoire a învins-o pe Rachida Dati, o candidată conservatoare de seamă, care și-a recunoscut înfrângerea după ce au fost făcute publice rezultatele parțiale.

Cursa pentru funcția de primar al Parisului a făcut parte din turul al doilea al alegerilor municipale din Franța.

Votul de duminică a arătat câștiguri clare pentru stânga și dreapta tradiționale, precum și o victorie majoră pentru extrema dreaptă în orașul Nisa, de pe Riviera Franceză.

O figură discretă în politica franceză de multă vreme, Grégoire a lucrat ani de zile alături de Hidalgo.

Hidalgo a fost aleasă în 2014 și realeasă în 2020, dar a ales să nu mai candideze pentru un al treilea mandat de șase ani, după ce a condus orașul prin atacurile extremiste din 2015 și Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Iată cinci lucruri de știut despre noul primar al Parisului, centralizate de Associated Press.

O carieră politică locală

Grégoire s-a înscris în Partidul Socialist la vârsta de 24 de ani, în 2002, s-a implicat în politica pariziană și, opt ani mai târziu, a devenit șeful de cabinet al primarului de atunci al Parisului, Bertrand Delanoë.

Ulterior, Grégoire a lucrat în cabinetul prim-ministrului sub președinția socialistului François Hollande. A fost ales pentru prima dată în Consiliul Municipal al Parisului în 2014 și a devenit primul viceprimar al lui Hidalgo între 2018 și 2024, ocupându-se de portofolii cheie, inclusiv bugetul, politicile urbane și serviciile publice.

În 2024, a fost ales deputat în Adunarea Națională, iar în 2025 și-a lansat candidatura pentru a-i urma lui Hidalgo. „Un avantaj pe care îl avem este că îi cunoaștem foarte bine pe parizieni”, a declarat Grégoire pentru Associated Press înaintea alegerilor.

„Cred că, în politică, este sănătos ca munca la nivel local să dea roade mai mult decât rețelele sociale”, a spus el — o aluzie la rivala sa, Dati, cunoscută pentru stilul său direct și pentru prezența regulată în emisiunile de televiziune.

O victimă a abuzului asupra copiilor

Grégoire a dezvăluit recent că a fost victima unui abuz sexual în perioada școlii primare, între vârsta de 9 și 10 ani.

„Aceasta este povestea unui copil care… a fost abuzat sexual timp de câteva luni în cadrul activităților extrașcolare de la o piscină municipală”, a declarat Grégoire anul trecut pentru postul de radio France Inter. „La vremea aceea, nu am găsit puterea, mijloacele sau cuvintele pentru a exprima acea durere și suferință. Am ținut totul ascuns timp de zeci de ani”, a adăugat el.

Abuzul asupra copiilor a fost un subiect cheie în campania electorală din Paris, pe fondul apariției recente a mai multor rapoarte privind presupuse abuzuri în școlile publice pariziene, ceea ce, potrivit lui Grégoire, i-a redeschis propria rană. Criticii l-au acuzat că nu a întreprins nimic în această privință.

O rivalitate în cadrul stângii

La nivel municipal, Grégoire a condus o largă coaliție politică de stânga-ecologistă formată din socialiști, verzi și comuniști, dar a exclus orice alianță cu partidul de extremă stânga La France Insoumise al veteranului lider Jean-Luc Mélenchon.

„La France Insoumise” a fost odată un aliat tradițional al altor partide de stânga. Dar alianța s-a destrămat, pe măsură ce rivalii politici i-au acuzat pe politicienii săi că tolerează retorica antisemită. Unii critici au acuzat, de asemenea, extrema stângă că a alimentat tensiunile după ce un militant de extremă dreaptă a fost bătut până la moarte în orașul Lyon luna trecută.

Înaintea turului doi, candidata la primărie Sophia Chikirou s-a oferit să-și unească forțele cu Grégoire împotriva lui Dati, dar acesta a refuzat, spunând că nu împărtășesc aceleași „valori”.

Remarca reflectă percepția lui Grégoire asupra lui Chikirou ca fiind prea radicală, în timp ce el apără o abordare mai moderată.

Accentul pe locuințe pentru parizieni, nu doar pentru turiști

Grégoire, pentru care problema locuințelor a fost centrală în campania sa, a afirmat în repetate rânduri că „Airbnb este dușmanul meu”.

„Nu am nimic împotrivă ca parizienii să-și închirieze reședința principală când pleacă în vacanță. Dar nu vreau ca cartiere întregi din Paris să rămână fără locuitori pentru că apartamentele sunt folosite exclusiv pentru a găzdui turiști”, a spus el în timpul campaniei.

Parisul fiind de mult timp una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, zeci de mii de apartamente sunt folosite ca locuințe de închiriat turiștilor, în loc să fie disponibile pentru parizieni, a spus Grégoire.

El s-a angajat să creeze 60.000 de noi unități de locuințe sociale și la prețuri accesibile în calitate de primar.

„Avem aceleași probleme în Paris ca în New York, San Francisco, orașe cu care am colaborat mult pe aceste teme”, a declarat Grégoire pentru AP. „Ce se întâmplă dacă nu reglementăm? Speculațiile îi alungă pe locuitori.”

Grégoire a promis, de asemenea, să combată supraaglomerarea din locuri precum Muzeul Luvru și cartierul Montmartre, punând în evidență locurile mai puțin vizitate și îndemnând turiștii să descopere locații diferite.

În conformitate cu politicile predecesorului său, Grégoire a promis să crească și mai mult numărul pistelor pentru biciclete și să facă Sena mai curată.

Conflictul cu Hidalgo

Grégoire a fost considerat multă vreme în tabăra socialistă drept favoritul pentru a-i succeda lui Hidalgo, dar o dispută dintre cei doi din 2024 aproape că i-a compromis candidatura.

„Anne Hidalgo nu m-a susținut. A făcut tot ce a putut pentru a-mi sabota candidatura. Nu sunt nici candidatul ei, nici moștenitorul ei”, a declarat Grégoire postului de știri Franceinfo luna trecută, fără a da mai multe detalii despre conflict.

Cu toate acestea, Grégoire a recunoscut că au opinii foarte similare, dar a afirmat că abordarea sa este „diferită”, descriindu-se ca fiind „disponibil, accesibil și mereu dispus să asculte”.

Hidalgo a susținut inițial o altă personalitate socialistă pentru a-i succeda, dar în cele din urmă l-a susținut pe Grégoire după ce acesta a fost ales candidat la primărie de către membrii partidului anul trecut.

Ea l-a întâmpinat pe Grégoire cu o îmbrățișare și o trandafir la Primărie duminică seara, lăudându-i „victoria foarte, foarte frumoasă”.