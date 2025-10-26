Protest uriaș pentru climă la Haga. PArticipanții cer ca mediul să redevină o temă de campanie

Zeci de mii de persoane au manifestat duminică la Haga, într-o încercare de a aduce în prim-plan lupta împotriva modificărilor climatice.

Protestul a avut loc cu trei zile înaintea alegerilor legislative din Olanda, unde imigraţia şi accesul la locuinţe s-au impus ca teme de campanie, relatează AFP, preluat de News.ro.

Agitând banderole care proclamau că „planeta merită votul vostru” sau „votaţi verde”, manifestanţii - aproximativ 45.000 potrivit organizatorilor - s-au adunat într-un parc, în centrul Hagăi, după care au defilat pe străzile oraşului.

Protestatarii cer ca tema climei să revină în prim-plan

„Cred că existe multe îngrijorări în Olanda cu privire la politica în lupta împotriva modificărilor climatice. Consider că asta nu se reflectă concret în dezbaterea politică şi în ceea ce vedem în aceste alegeri”, declară AFP Daan Zieren, în vârstă de 23 de ani.

„Vezi partide care nu vorbesc absolut deloc despe asta, inclusiv cele care obişnuiau să vorbească mult despre pe această temă”, deplânge acest activist, membru al unei mişcări de tineret în favoarea mediului.

Potrivit unui ultim sondaj, modificările climatice au căzut cu mult în urma altor priorităţi ale alegătirlor în scrutinul prevăzut miercuri.

Schimbările climatice nu mai sunt o prioritate electorală

Miza climatică se plasează, astfel, pe locul 11 al priorităţilor selecatte dintre cele propuse în acest sondaj, realizat luna trecută de Eenvandaag pe un număr de 25.000 de alegători.

Persoanelor chestionate li s-a cerut să selcteze cinci priorităţi din 23 de teme propuse, iar doar 19% au ales modificările climatice în acest „top 5”.

În schimb, 58% au selctat accesul la locuinţe, 44% imigraţia, iar 40% sistemul de sănătate.

„Sperăm că toate partidele vor realiza că nu mai pot ignora problema climatică”, declară Daan Zieren.

Frustrarea față de tăcerea politicienilor crește

Un voluntar, Marijn Roorda, în vârstă de 47 de ani, a venit deghizat în urs polar, evocând astfel acest animal al cărui habitat este pus la grea încercare de încălzirea globală.

Şi el se declară frustrat de lipsa problemelor legate de modificările climatice în campania electorală.

„Multe partide nu mai au nimic a face cu mediul. Unele chiar neagă” această realitate, deplânge el.

„Cred că mulţi oameni sunt îngrijoraţi din cauza climei, mai ales tinerii, iar mulţi oameni s-au săturat de politicieni”, declară el AFP.

„Nimic nu se întâmplă, nimic nu se schimbă, iar noi vem să vedem o schimbare”, conchide el.

