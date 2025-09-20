Poliţia olandeză a folosit un tun cu apă împotriva unor protestatari anti-imigraţie. GALERIE FOTO & VIDEO

Poliţia olandeză a folosit sâmbătă un tun cu apă pentru a dispersa protestatarii anti-imigraţie de la Haga, care au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine, potrivit unei purtătoare de cuvânt a administraţiei locale, transmite Reuters.

Ea a adăugat că protestatarii loviţi de tunul cu apă al poliţiei s-au desprins de demonstraţia principală pentru a bloca autostrada.

protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda protest olanda

Protestul anti-imigraţie, care are loc cu puţin peste o lună înainte de alegerile naţionale, a fost organizat de o activistă de dreapta care se autointitulează Els Rechts şi militează împotriva solicitanţilor de azil şi pentru o politică de locuinţe echitabilă în Olanda.

Incidente violente și atacuri asupra poliției

Presa locală a relatat că mii de oameni s-au alăturat protestului şi că unii dintre ei au dat foc unei maşini. Agenţia de presă ANP a relatat că protestatarii au atacat maşini de poliţie.

????????OVER A HUNDRED THOUSAND PEOPLE ARE PROTESTING AGAINST THE INSANE DUTCH IMMIGRATION POLICY. I’M TIRED OF BEING QUIET WHILE MY COUNTRY IS GOING TO SHIT ENOUGH IS ENOUGH! ????????$Elsfest $Malieveld @TRobinsonNewEra pic.twitter.com/CFHeXf0dD4 — AverageDipBuyer (@AverageDipBuyer) September 20, 2025



Geert Wilders, care conduce Partidul pentru Libertate, de extremă dreapta, din Olanda, fusese invitat la protest de Els Rechts, dar nu a participat, a precizat aceasta într-o postare pe platforma de socializare X.

Wilders a condamnat violenţele pe X: "Blocarea autostrăzii şi folosirea forţei împotriva poliţiei sunt absolut inacceptabile".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













