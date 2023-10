Propagandistul lui Putin și-a dat afară propriul propagandist. Acesta a spus că Maria Zaharova e bețivă și antisemită VIDEO

Vladimir Soloviov, cel mai important și mai cunoscut propagandist al lui Vladimir Putin, l-a concediat pe propriul său propagandist, Evgheni Satanovski, după ce acesta a declarat că Maria Zaharova este ”bețivă” și ”antisemită”, iar viceministrul rus de Externe este mituit de arabi.

Angajatul lui Soloviov a spus într-o emisiune pe YouTube că Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, este o ”tâ..fă bețivă” și antisemită, iar ministrul adjunct rus de Externe, Mihail Bogdanov, ”primește bani de la arabi”.

Russian propagandist Solovyev fired his propagandist Yevgeniy Satanovskiy for the criticism of antisemitic talk of Maria Zakharova, spokesperson of Russian foreign affairs ministry. Satanovskiy called Zakharova "heavily drinking." He also said that Bogdanov, deputy minister of… pic.twitter.com/IZB6T7phg6