„Majoreta lui Putin” a izbucnit după ce fiul său este acuzat că a fugit de războiul din Ucraina | FOTO

Vladimir Soloviov (foto, dreapta), unul dintre cei mai influenți propagandiști din Rusia, supranumit de presa internațională drept „majoreta lui Putin”, a fost decorat în repetate rânduri cu medalii de către președintele Vladimir Putin și se se crede o persoană al cărei patriotism este ireproșabil. Soloviov promovează agresiv invazia Ucrainei, călătorește frecvent pe frontul ucrainean și încurajează orice bărbat rus apt de muncă să se înroleze sau să se ofere voluntar.

Aproape de fiecare dată când are o intervenție la TV, Soloviov are un temperament fanatic și se revoltă fără jenă împotriva tuturor celor care nu participă la așa-numita "operațiune militară specială". Tot el este și cel care se revoltă împotriva tinerilor ruși care au reușit să scape din Rusia, după ce a fost anunțat primul val de mobilizare.

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Soloviov descrie această luptă ca fiind un alt "Mare Război Patriotic", "jihad" sau "război sfânt" al Rusiei împotriva Occidentului.

Cel mai recent, în timpul emisiunii sale "Full Contact" de luni, prezentatorul a afirmat că tinerii au jucat un rol esențial în cel de-al Doilea Război Mondial. El a subliniat că este o obligație patriotică a fiecărui tânăr rus de sex masculin să contribuie la război.

Dar cu doar o zi mai devreme, un mesaj pe Twitter devenit viral l-a ironizat pe fiul cel mare al lui Soloviov, Daniil Soloviov, în vârstă de 21 de ani, acuzându-l că lucrează ca model masculin la Londra în loc să se ofere voluntar pentru a merge la luptă în războiul provocat Putin. Mesajul a inclus o fotografie a lui Soloviov cu fiul său, pe lângă mai multe fotografii ale lui Daniil, inclusiv una care pare a fi făcută în mod profesionist, potrivit Daily Beast.

THE HYPOCRISY!

Daniil Solovyov, 21 year-old son of???????? propagandist Vladimir, is working as a model in London????????(it must be his mama’s genes).

Despite Vlad calling for war against Ukraine????????, he has failed to mention this or his elder draft-dodging son who also studied in the UK????????. pic.twitter.com/6ezfoRHnAO