Delir la televiziunea din Rusia. Propagandistul preferat lui Putin cere bombardarea bazelor militare din România

Soloviov a cerut inclusiv bombardarea unor baze militare din Românnia. Declarațiile propagandistului de la Rossia 1 au fost publicate pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC.

”Dar poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici pe măsură ce vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe naziștii ucraineni, cele din Franța, Polonia, Germania și Marea Britanie - poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ținte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutoroare din SUA Regatul Unit, bazele din România și așa mai departe? Nu vedeți cum, din nou și din nou, ei extind raza de acțiune și complexitatea armelor furnizate?”, i-a întrebat Soloviov pe specialiștii pe care îi avea invitați în studio.

Solovyov keeps on going, but then pundit Yakov Kedmi steps in too and tells him to quit the "empty talk" 2/2 pic.twitter.com/8RsZkUfOzk