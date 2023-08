Vladimir Soloviov, propagandistul lui Putin, atacă Germania: "Nu este un stat legimit! E o colecție de țări diferite" | VIDEO

El a afirmat că Republica Democrată Germană a fost "anexată ilegal" după căderea Zidului Berlinului.

De asemenea, Vladimir Soloviov a afirmat că Germania nu este un stat legitim, ci o "colecție de țări diferite".

‼️Attention, Germany!

Russian propagandist Solovyov questions Germany's territorial integrity and official borders:

"I do not consider Germany a legitimate state." pic.twitter.com/poJoGlPlwR