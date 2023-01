Vladimir Soloviov îndeamnă Moscova să bombardeze Germania după „decizia de a trimite tancuri în Ucraina”

Un anunț de la Casa Albă este așteptat chiar astăzi - ar putea furniza 30 de tancuri M1 Abrams Kievului - în timp ce cancelarul german Olaf Schloz va face anunțul privind furnizarea de tancuri Leopard. Se crede că va trimite cel puțin 14 tancuri Leopard 2 în Ucraina.

Acest lucru ar putea însemna că donațiile de tancuri vor fi permise din alte țări care folosesc tancuri germane.

Auzind această știre peste noapte, mass-media de stat rusă a reacționat cu furie, prezentatorul Vladimir Soloviov îndemnând Kremlinul să bombardeze Germania ca răspuns – susținând retorica sa obișnuită și nefondată despre nazism.

Francis Scarr, care relatează la televiziunea de stat rusă pentru BBC, a postat un clip pe rețelele de socializare.

Solovyov reacts to media reports that Olaf Scholz has decided to send Leopard 2 tanks to Ukraine

He urges Russia to carry out strikes on Germany so that Germans "know which new Nazi leaders they've raised and brought to power"

"You European Pharisees, you Nazi scumbags!" pic.twitter.com/FmSBTAkyY1