Proiectul Pegasus: Un spyware din Israel a ”spart” telefoanele unor șefi de stat, jurnaliști și activiști

O organizație din Israel, numită NSO Group, a creat programe spyware care au fost folosite pentru încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume, la o ”scară masivă”, potrivit dezvăluirilor făcute de Amnesty International.

Conform sursei citate, este vorba despre o ”investigație majoră”, privind ”infectarea” a 50.000 de numere de telefon ale unor potențiale ținte de supraveghere. Acestea includ șefi de stat, activiști și jurnaliști, precum și familia lui Jamal Khashoggi, jurnalistul care a fost ucis de agenți ai Arabiei Saudite.

”Proiectul Pegasus” este o colaborare care a avut loc între peste 80 de jurnaliști din 17 organizații media din 10 țări - acțiune care a fost coordonată de Forbidden Stories, o organizație non-profit din Paris, cu sprijinul tehnic al Amnesty International, care a efectuat teste criminalistice de ultimă generație pe telefoanele mobile, pentru a identifica urmele de spyware.

"Proiectul Pegasus dezvăluie modul în care spyware-ul NSO a devenit o armă secretă a guvernelor represive care încearcă să îi intimideze pe jurnaliști, să îi atace pe activiști și să zdrobească disidența, punând nenumărate vieți în pericol", a declarat Agnès Callamard, secretar general al Amnesty International.

„Aceste dezvăluiri elimină afirmațiile NSO, conform căreia astfel de atacuri sunt rare și se bazează pe utilizarea la limita legală a tehnologiei. În timp ce compania susține că spyware-ul său este folosit doar pentru investigații criminale și teroriste legitime, este clar că tehnologia sa facilitează abuzul sistematic. În timp ce defilează cu o imagine a legitimității, ei profită de încălcările numeroase ale drepturilor omului.”

„În mod clar, acțiunile lor ridică întrebări mai mari cu privire la lipsa de reglementare, care a creat un Vest sălbatic al vizării abuzive a activiștilor și a jurnaliștilor. Până când această companie și industria în ansamblu pot demonstra că sunt capabile să respecte drepturile omului, trebuie să existe un moratoriu imediat la exportul, vânzarea, transferul și utilizarea tehnologiei de supraveghere.” - mai spune secretarul general al Amnesty International.

Într-un răspuns pentru Forbidden Stories și partenerii săi mass-media, NSO Group a precizat că „neagă ferm ... afirmațiile false” din raport. De asemenea, mai afirmă că raportul se bazează pe „presupuneri greșite” și „teorii necoroborate”, reafirmând că, de fapt, compania se află într-o „misiune de salvare a vieții”.

În centrul acestei investigații se află spyware-ul Pegasus al NSO Group care, atunci când este instalat pe ascuns în telefoanele victimelor, permite atacatorului să obțină acces complet la mesajele dispozitivului, e-mailuri, microfon, cameră, apeluri și contacte.

În perioada următoare, partenerii mass-media ai The Pegasus Project - printre care se află The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung și The Washington Post - vor publica o serie de articole prin care vor oferi detalii despre modul în care au fost vizați liderii mondiali, politicienii, activiștii pentru drepturile omului și jurnaliștii ca potențiale ținte ale acestui spyware.

Cu ajutorul informațiilor obținute, neoficiale, și în urma investigațiilor, Forbidden Stories și partenerii săi mass-media au identificat câțiva dintre ”clienții” vizați de NSO în următoarele 11 țări: Azerbaidjan, Bahrain, Ungaria, India, Kazahstan, Mexic, Maroc, Rwanda, Arabia Saudită, Togo și Emiratele Arabe Unite (EAU).

”Ca prim pas, NSO Group trebuie să oprească imediat sistemele clienților acolo unde există dovezi credibile ale utilizării necorespunzătoare. Iar proiectul Pegasus oferă acest lucru din abundență”, a spus Agnès Callamard.

Familia Khashoggi a fost vizată de spyware

În timpul anchetei au apărut, de asemenea, dovezi că membrii familiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi au fost vizați de software-ul Pegasus înainte și după asasinarea sa la Istanbul, la 2 octombrie 2018, de către agenții saudiți, în ciuda negărilor repetate ale grupului NSO.

Laboratorul de securitate al Amnesty International a stabilit că spyware-ul Pegasus a fost instalat cu succes pe telefonul logodnicei lui Khashoggi, Hatice Cengiz, la doar patru zile după asasinarea sa.

Soția sa, Hanan Elatr, a fost, de asemenea, vizată în mod repetat de spyware între septembrie 2017 și aprilie 2018, precum și fiul său, Abdullah, care a fost, de asemenea, selectat ca țintă împreună cu alți membri ai familiei din Arabia Saudită și EAU.

Într-o declarație, grupul NSO a răspuns acuzațiilor proiectului Pegasus, afirmând că „tehnologia sa nu a fost în niciun fel asociată cu asasinarea oribilă a lui Jamal Khashoggi”.

Jurnaliști atacați de virus

Ancheta a identificat, până acum, cel puțin 180 de jurnaliști din 20 de țări care au fost selectați pentru a deveni potențiale victime ale atacului spyware NSO între 2016 și iunie 2021, inclusiv în Azerbaidjan, Ungaria, India și Maroc, țări în care represiunile împotriva mass-media independente s-au intensificat.

-► În Mexic, telefonul jurnalistului Cecilio Pineda a fost selectat ca țintă cu doar câteva săptămâni înainte să fie ucis, în 2017. Proiectul Pegasus a identificat cel puțin 25 de jurnaliști mexicani care au fost vizați pentru o perioadă de doi ani.

-► Pegasus a fost folosit și în Azerbaidjan, o țară în care doar câteva publicații mai sunt independente. Potrivit anchetei, peste 40 de jurnaliști azeri au fost vizați ca potențiale ținte. Laboratorul de securitate al Amnesty International a descoperit că telefonul lui Sevinc Vaqifqizi, un jurnalist independent pentru Meydan TV, a fost infectat pe o perioadă de doi ani, până în mai 2021.

-► În India, cel puțin 40 de jurnaliști din aproape toate publicațiile de presă importante din țară au fost selectați drept potențiale ținte în perioada 2017-2021. Testele criminalistice au dezvăluit că telefoanele Siddharth Varadarajan și MK Venu, cofondatori ai unui magazin online independent The Wire, au fost infectate cu spyware Pegasus încă din iunie 2021.

-► Ancheta a identificat, de asemenea, jurnaliști care lucrează pentru instituții mass-media importante - inclusiv Associated Press, CNN, The New York Times și Reuters - ca fiind potențiale ținte. Unul dintre jurnaliștii cu cel mai înalt profil a fost Roula Khalaf, editorul Financial Times.

„Numărul jurnaliștilor identificați ca ținte ilustrează în mod clar modul în care Pegasus este folosit ca instrument pentru a intimida mass-media critică. Este vorba de vocea publică, care nu poate fi controlată, și de suprimare a oricărei voci contrare”, a mai declarat Agnès Callamard.