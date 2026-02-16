Un nou studiu realizat de French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety – cunoscut sub numele de EAT3 – a constatat că cadmiul, aluminiul și mercurul prezintă riscuri pentru sănătate, în timp ce plumbul și acrilamida, un compus care se formează atunci când alimentele sunt gătite la temperaturi mari, ridică, de asemenea, îngrijorări.

Rezultatele reflectă, de asemenea, preocupările mai largi în Europa legate de contaminarea alimentelor, scrie euronews.com.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au colectat peste 700 de probe de alimente din supermarketuri și piețe din trei regiuni franceze – Hérault, Loiret și Puy-de-Dôme – între mai 2021 și august 2022.

Probele reprezentau peste 90% din dieta tipică franceză și au fost pregătite exact așa cum ar fi consumate înainte de a fi testate pentru contaminanți. Rezultatele au fost apoi combinate cu date despre consumul de alimente pentru a estima expunerea populației și riscurile pentru sănătate.

Unde se găsesc contaminanții

Cadmiul a fost detectat mai ales în cereale de mic dejun.

Aluminiul în produse de patiserie și biscuiți dulci.

Plumbul în pâine.

Mercurul în pește.

Acrilamida în cartofi prăjiți și sotați.

Deși concentrațiile medii ale mai multor metale au scăzut comparativ cu studiile anterioare, anumite alimente – cum ar fi cerealele, produsele de patiserie și pastele – rămân cele mai toxice.

„Unele alimente, în special produsele de patiserie și biscuiții, nu numai că conțin aceste metale în cantități mici, dar au și o valoare nutrițională scăzută”, a remarcat Veronique Sirot, co-coordonatoarea studiului.

Legumele au arătat niveluri ușor mai ridicate ale anumitor metale, dar ea a subliniat că acest lucru „nu pune în discuție beneficiile nutriționale incontestabile ale consumului lor”.

Câți copii sunt expuși

Pentru cadmiu, studiul a constatat că între 23% și 27% dintre copiii peste trei ani depășeau doza zilnică tolerabilă. Potrivit European Food Safety Authority, cadmiul poate afecta funcția renală. 76% dintre copii erau expuși la aluminiu la niveluri care depășeau valoarea de referință toxică, comparativ cu 39% dintre adulți.

Nivelurile de mercur în pește au rămas în mare parte neschimbate comparativ cu studiile anterioare.

„Peștii prădători de la capătul lanțului trofic, cum ar fi tonul, au cele mai ridicate concentrații de metilmercur. Totuși, consumul de pește are beneficii nutriționale incontestabile”, a spus Champion.

„Recomandăm consumul a două porții de pește pe săptămână, inclusiv una de pește gras, variind speciile și sursa de aprovizionare.”

Expunerea la plumb a scăzut comparativ cu studiile anterioare – cu 27% la copii și 49% la adulți – lucru atribuit politicilor de sănătate publică, precum interzicerea benzinei cu plumb și a plumbului din vopsele și conducte de apă.

„Deși apa rămâne un contributor major la expunerea noastră la plumb, nu este singurul: pâinea și legumele contribuie, la fel și băuturile alcoolice pentru adulți”, a spus Sirot.

Nivelurile de acrilamidă au scăzut, de asemenea, în alimente cheie precum cafeaua, deși expunerea generală rămâne ridicată.

Preocupări la nivel european

Concluziile raportului ANSES reflectă preocupările mai largi din întreaga Europă. Potrivit EFSA, metalele grele precum arsenicul, cadmiul, plumbul și mercurul sunt frecvente în alimente, în special în fructele de mare.

EFSA subliniază că arsenicul anorganic reprezintă un risc deosebit datorită legăturii sale cu „leziuni ale pielii, cancer, toxicitate în dezvoltare” și „boli cardiovasculare, metabolism anormal al glucozei și diabet”.

Mercurul din peștii prădători, plumbul din moluște bivalve și cadmiul din crustacee rămân, de asemenea, preocupări majore, în special pentru femeile însărcinate și copii, cei mai vulnerabili la efectele toxice.