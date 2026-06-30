Percheziţii sunt în curs „în Franţa şi în alte ţări europene” cu privire la presupuse deturnări de fonduri europene de către grupul europarlamentar ID, a anunţat marţi Parchetul.

Parchetul European - un organ independent al Uniunii Europene de luptă împotriva fraudării fondurilor europene - a precizat că „desfăşoară în prezent măsuri de anchetă în Franţa şi în alte ţări europene în cadrul unei anchete în desfăşurare cu privire la folosirea unor fonduri europene de către un fost grup politic din Parlamentul European (PE) în perioada 2019-2024”.

Parchetul - înfiinţat în 2021 - anunţa în iulie 2025 deschiderea unei anchete cu privire la fostul grup ID, suspectat de faptul că a „cheltuit în mod necuvenit” peste 4,3 milioane de euro în perioada 2019-2024.

Unde au avut loc perchezițiile

Cotidianului francez Le Monde a dezvăluit marţi că aceste percheziţii au avut loc în Franţa, Spania, Italia şi Belgia. Aceste percheziții se adaugă unor probleme judiciare ale RN.

Curtea de Apel de la Paris urmează să stabilească pe 7 iulie dacă confirmă sau nu ineligibilitatea lui Marine Le Pen în dosarul asistenţilor parlamentari europeni.

„Din această (marţi) dimineaţa, devreme, percheziţii sunt în curs la sediile şi domiciliile personale ale furnizorilor de servicii de comunicare care au colaborat cu noi”, a anunţat pe X preşedintele RN Jordan Bardella.

”În acelaşi timp, (săptămânalul satiric) Le Canard anunţă de asemenea deschiderea unei viitoare proceduri judiciare care mă vizează, în urma unei plângeri a unei asociaţii militante cu privire la un post pe care l-am deţinut timp de câteva luni în Parlamentul European (...) în urmă cu 12 ani”, a adăugat el.

Această eventuală numire a unui judecător de instrucţie, aşa cum cere asociaţia anticorupţie ANTICOR, care a depus plângerea, ar putea deschide un nou front judiciar împotriva RN.

În acest dosar, Anticor consideră că preşedintele RN este necesar să răspundă cu privire la activităţile pe care le-a desfăşurat timp de patru luni şi jumătate, în 2015, în care a fost asistent parlamentar al eurodeputatului Jean-François Jalkh.

Asociaţia franceză împotriva corupţiei cere ca un magistrat de instrucţie să ancheteze cu privire la fals în documente prezentate de către Jordan Bardella şi apropiaţi ai săi pentru a-şi atesta activitatea.

”Ca de fiecare dată, procedurile judiciare anunţă calendarul electoral”, a atacat Bardella. ”Nu avem nimic să ne reproşăm şi o vom demonstra”, dă el asigurări.