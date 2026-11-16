Potrivit Downdetector.com, au fost înregistrate peste 3.300 de raportări privind probleme la Chase și aproximativ 800 în total la Bank of America și Wells Fargo. Clienții nu au putut accesa informații bancare de bază, precum soldurile conturilor, potrivit platformei.

De asemenea, utilizatorii au început să raporteze probleme și la Capital One, precum și la aplicația de transfer de bani Zelle.

Clienții afectați au scris pe internet că nu își puteau utiliza aplicațiile bancare.

„Aplicația mea Chase afișează un avertisment pe care nu l-am mai văzut niciodată: «Unele servicii nu sunt disponibile. Lucrăm la remedierea problemelor. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu»”, a scris un utilizator pe Reddit.

Cauza problemelor care au afectat serviciile bancare nu era cunoscută imediat.

Chase a părut să confirme existența problemelor printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Îmi cer scuze. Se pare că lucrăm în prezent la remedierea unei probleme care afectează serviciile bancare online. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Ne pare rău pentru orice inconvenient și vă mulțumim pentru răbdare”, a transmis un cont de asistență Chase pe X, ca răspuns la reclamația unui utilizator.

Problemele din sistemul bancar au apărut după ce, vineri, traficul aerian din Statele Unite a fost paralizat la nivel național, autoritățile indicând drept posibile cauze o intervenție defectuoasă efectuată de un contractor sau un router care nu funcționa corespunzător.

Tot săptămâna trecută, Microsoft s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor, care a împiedicat comunicațiile online ale unor instituții guvernamentale și companii timp de peste 24 de ore.