Printre aceste măsuri se numără prezenţa unui specialist al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş în sala de clasă şi montarea de camere audio-video, potrivit News.ro.

”În primul rând, pe o perioadă de două săptămâni, la fiecare oră de curs a clasei va fi prezent un specialist al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, care va sprijini cadrul didactic în desfăşurarea activităţii şi în gestionarea relaţiilor din cadrul colectivului de elevi. Totodată, pe durata pauzelor, serviciul pe şcoală va fi asigurat de două cadre didactice, dintre care unul va fi desemnat exclusiv pentru clasa respectivă, pe care o va supraveghea pe întreaga durată a pauzei, până la intrarea la oră a profesorului”, a anunţat Aura Danielescu, inspector-şef în cadrul ISJ Timiş.

Școala va monta camere de luat vederi în sălile de clasă

”În al doilea rând, până vineri, 20 noiembrie 2026, liceul va finaliza etapa iniţială a procedurii de instalare a unui sistem de supraveghere audio-video, în condiţiile art. 66 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, care permite unităţii de învăţământ să decidă instalarea unui asemenea sistem, inclusiv în sălile de clasă, cu acordul majorităţii simple a părinţilor, al elevilor majori şi al salariaţilor, precum şi ale Procedurii privind monitorizarea audio-video în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.781/2025. Ulterior, până la finalul lunii decembrie, în fiecare sală de clasă urmează să fie montată câte o cameră de supraveghere audio-video. Totodată, reprezentantul structurii de siguranţă şcolară şi-a asumat intensificarea patrulărilor şi a intervenţiilor în zona liceului, precum şi a celorlalte măsuri preventive specifice”, a precizat Aura Danielescu.

De asemenea, elevul care s-a fotografiat cu cuţitul în mână în sala de clasă va participa la o şedinţă de consiliere familială.

”Nu în ultimul rând, tatăl elevului şi-a asumat ca, în completarea serviciilor de consiliere psihologică de care elevul beneficiază la nivelul unităţii de învăţământ, acesta să participe, împreună cu familia sa, la şedinţe de consiliere familială organizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, urmând ca, începând de mâine, să fie stabilită legătura cu specialiştii centrului în vederea programării. Inspectoratul va monitoriza, împreună cu instituţiile partenere, punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri”, a adăugat Aura Danielescu.

Şeful ISJ Timiş a transmis că elevii care au protestat luni şi nu s-au prezentat la ore au fost puşi absenţi, în baza legii.

Elevii clasei a VIII-a C de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara şi părinţii lor au protestat, luni, în curtea şcolii, faţă de băiatul care recent s-a fotografiat ţinând în mână un cuţit, în sala de clasă. Copiii au anunţat că nu vor mai intra la ore până când nu se va găsi o soluţie în privinţa colegului lor care a creat o problemă de nesiguranţă.