Alegerea membrilor Adunării Populare Supreme are loc la scurt timp după congresul partidului la putere, organizat cu mare fast din cinci în cinci ani.

În total, "99,99% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale au participat", a anunţat Comisia electorală centrală, citată de KCNA.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune din regiunea Sunchon, la nord de capitală, înainte de a ţine un discurs şi de a face fotografii cu minerii, a relatat KCNA.

În cursul reuniunii Adunării Populare Supreme, analiştii vor urmări dacă Kim va fi numit preşedinte, o poziţie rezervată mult timp bunicului său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Ir Sen.