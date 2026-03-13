Pentru Phenian, dezvoltarea şi desfăşurarea "continuă" a diverselor capabilităţi de atac cu rază lungă de acţiune nu corespund "cu adevărat" justificărilor formulate de Japonia care insistă că toate aceste măsuri sunt defensive.

"Este o parte integrantă a pregătirilor pentru o posibilă nouă invazie", a scris agenţia oficială de ştiri nord-coreeană KCNA.

Astfel, agenţia a criticat Japonia pentru că încearcă în prezent "să-şi justifice reînarmarea, insistând pe 'ameninţările tot mai mari din partea ţărilor vecine' şi pe 'un mediu de securitate din ce în ce mai grav'", în timp ce "investeşte sume enorme de bani în bugetul militar pentru a acoperi toate teritoriile cu arme capabile să atace naţiunile vecine".

"Este evident că ţintele acestor rachete cu rază lungă de acţiune vor fi ţările vecine, inclusiv noi, în contextul în care Japonia ne-a descris drept o 'ameninţare disperată' şi 'cea mai mare provocare strategică din toate timpurile'", a adăugat agenţia oficială de ştiri nord-coreeană.

Mai mult, KCNA a acuzat Japonia că acţionează "nepotrivit şi nedemn", susţinând că "renaşterea militarismului într-o naţiune criminală de război" provoacă "agravarea" mediului de securitate regional.

La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a declarat că rachetele modernizate de tip 12 ale Forţei Terestre de Autoapărare, parte a efortului Japoniei de a dezvolta armament produs pe plan intern şi cu o rază de acţiune de 1.000 de kilometri, vor fi desfăşurate până la sfârşitul lunii martie în prefectura Kumamoto.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a reiterat necesitatea ca Japonia să îşi consolideze capacităţile de apărare, făcând aluzie în trecut la programele nucleare şi de rachete ale Coreei de Nord şi la invazia Rusiei în Ucraina. De asemenea, ea s-a angajat să actualizeze documentele cheie de securitate şi apărare în acest an.