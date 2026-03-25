La discuții au participat și secretarul general al PSD, Claudiu Manda, precum și lideri ai sindicatelor CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, potrivit Agerpres.

„De când au făcut proiecțiile pe buget cu care au intrat și în Parlament, ei câștigă suplimentar, pe fiecare litru de motorină câștigă 0,359 lei, iar la benzină câștigă 0,26 pe fiecare litru vândut. Deci, aici s-ar putea opera o reducere de TVA care ar duce, până una-alta, la un efect neutral în ceea ce privește veniturile bugetare. Să nu le punem în pericol. Dar nu ar mai crește prețul cu amănuntul pe care l-am plăti atât de mult. Sunt soluții combinate. Putem să discutăm și de accize, putem să discutăm și de TVA. Spre exemplu, s-ar putea să reducă TVA-ul astăzi de la 21 la 16, pe carburați”, a spus Costin.

Știrile ProTV a arătat că România este pe locul șapte în UE în topul celor mai mari accize la motorină, depășind state mult mai dezvoltate economic.

El a explicat că se poate stabili un mecanism matematic prin care reducerea TVA să fie ajustată în funcție de evoluția prețurilor pe piețele globale.

„Dar s-ar putea face o matrice, matematic, care spune dacă în continuare evoluția pe piețele globale e asta și va crește prețul cu amănuntul la atâta, atunci cota de reducere de TVA nu va mai fi de atâta și va fi mai mare, astfel încât repet nu vrem să le afectăm veniturile bugetare pe care și le-au estimat, dar nici să acceptăm acest comportament, până la urmă, ticălos, pe care îl au”, a mai transmis liderul Blocului Național Sindical.

Potrivit liderului sindical, proiectul de buget a fost întocmit la sfârșitul lunii ianuarie 2026, iar veniturile estimate de Guvern vor fi depășite datorită câștigului suplimentar generat de creșterea prețurilor: 0,3593 lei pe litru de motorină vândut și 0,2603 lei pe litru de benzină vândut. Astfel, statul încasează mai mult decât estimase la fundamentarea bugetului.