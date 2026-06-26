Prințul William a solicitat ca această sumă să fie eliminată din veniturile pe care le primește din Ducatul de Cornwall începând cu anul 2026–2027, insistând ca banii să fie folosiți pentru regenerarea comunității locale.

Închisoarea de categoria C din Devon este goală din iulie 2024, după ce în spațiile destinate deținuților au fost detectate niveluri ridicate de radon.

Secretarul privat al lui William a declarat că închiderea a creat „o adevărată incertitudine” pentru locuitorii din zonă, iar ducele consideră că beneficiile financiare ar trebui să rămână în comunitate.

O investigație realizată în 2024 de Dispatches și Sunday Times a arătat că Ducatul de Cornwall a semnat în 2022 un acord de 37 de milioane de lire sterline pentru a închiria închisoarea Dartmoor Ministerului Justiției.

Inițiativă de sprijin pentru dezvoltarea locală

Acordul, încheiat înainte ca Charles să devină rege și William Prinț de Wales, prevedea plata a 1,5 milioane de lire pe an timp de 25 de ani, precum și un parteneriat cu Ministerul Apărării care permite forțelor armate să se antreneze pe terenurile din Dartmoor.

În calitate de moștenitor al tronului, William are dreptul la profiturile anuale ale Ducatului de Cornwall, un domeniu de miliarde de lire care acoperă 51.800 de hectare în 19 comitate.

Un fond de regenerare condus de comunitate va fi lansat anul viitor, pentru a oferi beneficii sociale, economice și de mediu localității Princetown, comunitatea rurală izolată aflată lângă închisoare.

Secretarul privat al prințului William, Ian Patrick, a declarat: „Prințul William știe că pentru mulți oameni din Princetown, închisoarea a făcut mult timp parte din structura comunității. Închiderea ei a creat o adevărată incertitudine, nu doar în privința locurilor de muncă și a afacerilor, ci și în ceea ce privește viitorul orașului în sine. Ducele consideră ferm că, atâta timp cât aceste întrebări rămân fără răspuns, beneficiile acestor venituri ar trebui să rămână în comunitate, ajutând locuitorii să își contureze viitorul.”

William plătește voluntar impozit pe venit la cea mai mare cotă pentru orice surplus net, după deducerea cheltuielilor oficiale.

În 2025–2026, el a obținut un venit privat de 21,6 milioane de lire sterline, potrivit ultimelor conturi ale Ducatului, dezvăluind totodată pentru prima dată și o plată de impozit de 7,76 milioane de lire.