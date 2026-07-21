Andy Burnham le-a cerut miniștrilor să caute soluții pentru a atenua povara de pe umerii oamenilor. În acest scop recunoaște că se vor impune decizii dificile pentru prioritizarea cheltuielilor.

Andy Burnham nu a pierdut timpul și a anunțat primele măsuri ale mandatului sau: sprijinirea persoanelor fără adăpost și scutirea gospodăriilor de la plata TVA-ului la electricitate în iarna viitoare.

Acest gest fiscal urmează să scadă factura unei familii cu 45 de lire sterline pe an. Va costa bugetul de stat 850 de milioane de lire sterline, măsura urmând a fi finanțată din banii necesari pentru cărțile de identitate digitale. Acest proiect a fost abandonat.

Tim Bale, profesor de științe politice la Queen Mary, Universitatea din Londra: „Faptul că a declarat drept prim obiectiv eliminarea fenomenului oamenilor fără adăpost este o surpriză, dar e ceva ce „ia ochii”. Cei mai mulți britanici privesc fenomenul drept o pacoste pentru orașele lor, deci ar ajuta să se facă ceva în privința asta. Este riscant în măsura în care este un obiectiv ușor măsurabil, se vede cu ochiul liber dacă nu se ține de cuvânt”.

Adrian Spencer, coach executiv: „În mod evident, mizează pe populism, unul de stânga, ceea ce e destul de neobișnuit. Are și un strop de carismă, aproape în felul lui Blair”.

Jill Lawless, corespondent-șef al AP în Marea Britanie: „(Burnham) anunță o agendă ambițioasă și există multe semne de întrebare cu privire la modul în care intenționează să o pună în aplicare, în special în ceea ce privește finanțarea. Situația e complicată de ritmul lent de creștere al economiei britanice și de promisiunea că va respecta planurile de taxare și cheltuieli stabilite de predecesorul său”.

În mod semnificativ, postul de cancelar, titulatura folosita in Regat pentru portofoliul finanțelor, i l-a încredințat lui John Healey, pană de curând ministru al Apărării în guvernul Starmer. Healey a demisionat în iunie în semn de protest față de investițiile în armată pe care le considera insuficiente.

Diplomația britanică a ajuns pe mâna fostului ministru al Energiei, Ed Miliband.

Evident, Larry, motanul de la Downing Street - și-a văzut și el „mandatul” reconfirmat. Ar fi totuși o mică problemă.