Ceremonia se va întinde pe parcursul a șase zile, într-o atmosferă de securitate maximă și tensiuni geopolitice extreme.

Teheranul a publicat primele imagini cu sicriul fostului lider. În timp ce președintele Iranului a cerut mobilizare totală în stradă, armata a lansat un avertisment de război. Statele Unite și Israelul au fost somate direct să nu atace țara în timpul ceremoniilor.

Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, în urma unor lovituri aeriene israeliene. Noul lider suprem este fiul său, Mojtaba Khamenei, care conduce țara dintr-o ascunzătoare secretă, după ce a fost rănit în același atac.