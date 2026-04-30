Ministerul Comerţului de la Beijing a calificat propunerile UE drept discriminatorii şi contrare regulilor Organizaţia Mondială a Comerţului, avertizând că acestea afectează relaţiile comerciale şi cooperarea dintre China şi Uniunea Europeană.

China critică regulile europene

Un diplomat chinez, care a dorit să rămână anonim, a acuzat Bruxelles-ul că aplică „sandarde duble”, fără a detalia ce măsuri ar putea adopta China ca răspuns. Acesta a precizat că Beijingul a transmis în această săptămână scrisori către departamentele de industrie şi telecomunicaţii ale Comisiei Europene, solicitând eliminarea unor prevederi.

În paralel, ambasadele Chinei din statele membre UE transmit aceleaşi mesaje guvernelor naţionale, în contextul în care noile reglementări se află abia la începutul procesului legislativ în Parlamentul European şi în statele membre.

Beijingul face presiuni diplomatice

Noile reguli de securitate cibernetică prevăd eliminarea treptată a echipamentelor provenite de la furnizori consideraţi „cu risc ridicat” în sectoare critice, o măsură criticată de gigantul chinez Huawei. Beijingul solicită eliminarea definiţiilor privind „ţările care prezintă riscuri de securitate cibernetică” şi criteriile de evaluare a riscului.

De asemenea, proiectul european privind stimularea industriei urmăreşte să sprijine producătorii locali în competiţia cu rivalii din SUA şi China, prin impunerea unor cerinţe legate de origine, emisii reduse de carbon şi transfer tehnologic pentru produsele achiziţionate prin contracte publice sau susţinute prin subvenţii. China cere eliminarea acestor prevederi, considerându-le restrictive.