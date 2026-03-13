Potrivit lui John Healey, „mâna ascunsă” a preşedintelui rus Vladimir Putin apare în spatele unor tactici folosite de Teheran în conflictul din Orientul Mijlociu, declanşat după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, la 28 februarie, relatează AFP.

Oficialii analizează o dronă de fabricaţie iraniană care a lovit un hangar al bazei Royal Air Force (RAF) din Akrotiri, Cipru, pe 1 martie, „pentru a găsi dovezi ale prezenţei componentelor şi pieselor ruseşti sau ale altor ţări străine”, a declarat presei ministrul.

„Vă vom ţine la curent şi vom face publice, la momentul oportun, toate concluziile la care vom ajunge”, a adăugat Healey în timpul unei vizite la sediul central al forţelor armate britanice din Northwood, lângă Londra.

Potrivit acestuia, „nimeni nu va fi surprins dacă mâna ascunsă a lui Putin s-ar afla în spatele unor tactici iraniene şi, potenţial, în spatele unor capacităţi ale acestora, cu atât mai mult cu cât, dacă există un lider mondial care profită în acest moment de preţurile extrem de ridicate ale petrolului, acela este Putin”.

Rusia este un aliat apropiat al Iranului, cele două ţări convenind anul trecut să se ajute reciproc în faţa „ameninţărilor comune”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu are niciun element care să indice că Rusia susţine Iranul în război, dar că, dacă ar fi cazul, acest lucru „nu l-ar ajuta prea mult”.

Nick Perry, şeful operaţiunilor interarmate ale armatei britanice, i-a spus lui John Healey că există „în mod clar” semne ale unei legături între Rusia şi Iran, în special utilizarea de către Iran a dronelor „aşa cum au învăţat de la ruşi”.

Atacul cu drone din 2 martie asupra pistei de aterizare a bazei aeriene britanice din Akrotiri nu a făcut victime. Avioane de luptă din Marea Britanie au doborât alte două drone care se îndreptau spre bază în aceeaşi zi.

Guy Foden, brigadier în armata britanică, l-a informat pe John Healey că soldaţii britanici staţionaţi într-o bază militară care găzduieşte trupe ale coaliţiei internaţionale în Erbil, Irak, au contribuit la doborârea a două drone iraniene, miercuri.