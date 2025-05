Prima ieșire oficială a lui Joe Biden de când s-a anunțat public că suferă de cancer. „Mă înfurii foarte tare"

„Mă înfurii foarte tare" din cauza oamenilor care cer reduceri ale beneficiilor veteranilor a spus fostul președinte american, potrivit „New York Times”.

Joe Biden - care l-a numit pe președintele Trump fascist și o amenințare la adresa democrației americane în timpul campaniei de anul trecut - a deplâns diviziunile politice la un memorial de război din apropierea locuinței sale din Wilmington. Biden nu a arătat noi semne evidente de infirmitate fizică, în ciuda răspândirii cancerului la nivelul oaselor sale.

„Prieteni, Memorial Day este despre ceva profund. Politica noastră a devenit atât de divizată și atât de amară - în toți anii în care am făcut acest lucru, și nu am crezut niciodată că vom ajunge în acest punct, dar am ajuns", a declarat fostul președinte, fără să facă referire la propria-i persoană.

„Trupele noastre nu poartă o uniformă care să spună "Sunt democrat" sau "Sunt republican". Spune că sunt un american, sunt un american. Asta e cine sunt eu. Sunt serios în legătură cu asta. Eu nu glumesc. Și oameni buni, politica noastră a devenit, așa cum am spus, atât de divizată".

Biden, în vârstă de 82 de ani, a adăugat că SUA a fost „singura națiune din lume fondată pe o idee".

„Ideea pe care a fost fondată America este, noi considerăm că aceste adevăruri sunt evidente de la sine, că toți bărbații și femeile sunt creați egali, înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile: viața, libertatea și căutarea fericirii. Vorbim serios. Asta este ceea ce suntem. Aceasta este ceea ce face ca America să fie cea mai unică națiune din lume, la propriu, nu la figurat".

Militarii, la baza democrației

Datorită militarilor, a spus el, „democrația americană a rezistat timp de aproape 250 de ani. Fiecare generație, fiecare generație, fiecare generație trebuie să lupte pentru a menține această democrație".

Biden a spus că americanii morți în război „ne cer să ne facem treaba, să ne protejăm națiunea în vremurile noastre, să apărăm democrația, să fim parte a ceva mai mare decât noi înșine. Deci, astăzi, să ne reînnoim angajamentul de a ne onora eroii".

La un moment dat în discursul său, el a spus: „Sunt foarte furios când aud că veteranii cer prea mult" - fără a oferi niciun context care să indice dacă se referea la circumstanțe politice istorice sau actuale.

