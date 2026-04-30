În jurul orei 5:00 GMT, ţiţeiul Brent din Marea Nordului, preţul de referinţă la nivel global, afişa o creştere de 5,61%, ajungând la 124,65 dolari pe baril, la doar câteva minute după ce a crescut cu aproximativ 7,5%, la 126,41 dolari.

În acelaşi timp, ţiţeiul West Texas Intermediate (WTI), referinţa americană, creştea cu 3,11%, ajungând la 110,20 dolari pe baril.

Un baril este echivalentul a 158,987 litri.

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să fie informat joi cu privire la posibile noi operaţiuni militare împotriva Iranului de către amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (Centcom), potrivit site-ului american Axios, scrie Agerpres. Axios a adăugat că Centcom a pregătit opţiuni care includ un val de atacuri „scurte şi puternice" împotriva Iranului, care vizează probabil infrastructura, în speranţa de a depăşi impasul din negocieri.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde în mod normal trece o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze, a scăzut aproape de zero după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.